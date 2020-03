22 martie: Ziua mondială a apei. Evenimentele programate în școli sau la nivelul administrațiilor locale, suspendate

Ziua mondială a apei este celebrată în întreaga lume în fiecare an, aducând în centrul atenţiei diferite aspecte cu privire la apa care este la baza dezvoltării durabile.

Tema acestui an este „Apa și schimbările climatice”. Acest eveniment, desfășurat în fiecare an pe data de 22 martie, are în prim plan evidențierea importanței apei în viața de zi cu zi, în special a resurselor de apă, precum și prevenirea dezastrelor naturale. Odată cu creșterea populației globului și a modernizărilor care au succes acesteia, apa a devenit un pion important in viața de zi cu zi, o resursă esențială vieții. Această zi reprezintă un semnal de alarmă cu privire la cât de periculoasă poate fi poluarea apei pentru ecosisteme și pentru viață, și în același timp atrage atenția asupra absenței apei, ce în anumite zone ale lumii creează o adevărată problemă, punându-se de multe ori viața (atât a oamenilor, cât și a plantelor și animalelor) în pericol. Resursele de apă şi gama de servicii pe care le furnizează susţin creşterea economică, reducerea sărăciei şi durabilitatea mediului. De la securitatea alimentară şi energetică până la sănătatea umană şi a mediului, apa contribuie la îmbunătăţirea bunăstării sociale.

Schimbările climatice, cererea tot mai mare de resurse de apă din agricultură, industrie, precum şi poluarea în creştere în multe domenii duc la accelerarea apariţiei unei crize a apei.

Având în vedere starea de urgență din cauza infecțiilor cu coronavirus, Administrația Bazinală de Apă Mureș a suspendat toate evenimentele, programate a se desfășura în instituțiile de învățământ, în unitățile de gospodărire a apelor dar și la nivelul administrației și autorităților publice locale.

„Apa este esenţială pentru sănătate. Organismul uman poate rezista doar câteva zile fără apă. Apa este esenţială pentru supravieţuirea noastră. Spălarea regulată a mâinilor este, de exemplu, unul dintre cele mai bune moduri de a evita îmbolnăvirea şi de a preveni răspândirea virușilor”, a transmis ing. Cosmin Butiulca, director Administrația Bazinală de Apă Mureș.

TOP articole in ultimele zile