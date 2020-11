3-0 la ”masa verde”! UEFA a decis rezultatul meciului România-Norvegia. Suntem obligaţi să batem Irlanda de Nord

Muzicianul din Alba Iulia, Ovidiu Pârjol, a susținut un concert ca solist al Filarmonicii din Sibiu. Concertul Simfonic a fost dirijat de Ovidiu Dan Chirilă.

Ovidiu Pârjol este profesor de pian la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia.

”Am o colaborare din ce în ce mai strânsă cu Filarmonica Sibiu. Totul a început în 2018 la concertul de Crăciun cu Paula Seling. Eu am fost pianistul în acel concert.

Apoi m-au tot chemat periodic în diferite concerte ale filarmonicii. În septembrie am cântat în Festivalul de Operă de la Sibiu cu tineri soliști de operă în mini-recitalurile Take An Opera Break arce au avut loc prin Sibiu și împrejurimi, chiar și la Bâlea Lac.

În 22 octombrie 2020 am avut concert solist cu orchestra filarmonicii, online, dar și cu public în sala Thalia (la capacitatea redusă în contextul pandemiei).

A fost o binecuvântare pentru mine acest concert, un dar neprețuit în plină pandemie, un dar pentru care nu pot fi îndeajuns de recunoscător.

Să mai spun și că am cântat concertul meu preferat de pian? Ludwig van Beethoven – Concertul pentru pian și orchestră nr. 4 op. 58. Și am reușit astfel să-mi sărbătoresc compozitorul preferat în anul 2020, an jubiliar Beethoven – 250 de ani de la naștere.

Ce poți să visezi mai mult de la viață, ca pianist în anul pandemic 2020? Nu pot spune decât: mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Filarmonicii Sibiu (atât orchestrei cât și administrației, care m-au primit cu o căldură neobișnuită), dirijorului

Ovidiu Dan Chirilă și, mai ales, lui Dumnezeu” ” a spus Ovidiu Pârjol

Video deschidere: Filarmonica din Sibiu

Solist: Ovidiu Pârjol

Edward Elgar – Serenadă pentru corzi în mi minor, Op 20

Ludwig van Beethoven – Concertul nr.4 pentru pian cu cvintet de corzi (orchestra)

Edvard Grieg – Aus Holberg’s Zeiten – suită pentru corzi

Sibiu Opera Fest