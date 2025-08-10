VIDEO: Cine sunt câștigătorii concursului de skanderberg, de la Truck Tunning Art din Alba Iulia: Cele mai puternice brațe

În cadrul festivalului de camioane din Alba Iulia, Truck Tunning Art 2025, la Alba Iulia, a avut loc un concurs de skanderberg.

Concursul sportiv a avut loc în Șanțurile Cetății Alba Carolina, duminică, 10 august și a adunat la start mai multe persoane pasionate de acest sport.

Trei dintre bărbații prezenți au reușit să ocupe primele trei locuri și să câștige premii în bani.

Aceștia au fost premiați la finalul evenimentului.

VEZI ȘI: VIDEO: Șoferii de TIR între preconcepții și realitate. Discuții la Alba Iulia despre fotbal, politică și marile probleme în trafic

Cei trei câștigători sunt:

Locul I: Timi Munteanu a câștigat 2000 de lei

Locul II: Rarinca Nicolae a câștigat 1300 de lei

Locul III: Ciprian Todea a câștigat 700 de lei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News