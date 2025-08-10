Connect with us

FOTO ACCIDENT RUTIER la Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Traian din oraș

Publicat

acum 16 minute

Un accident rutier a avut loc duminică, 10 august în jurul orei 15.30, pe raza municipiului Sebeș, pe strada Traian. 

Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Alba, în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme. În urma impactului dintre cele două mașini nu ar fi rezultat persoane încarcerate.

La fața locului au intervenit pompierii din Sebeș cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

sursă foto: ISU Alba.

