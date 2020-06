30 de elevi cu temperatură, în prima zi a activităților de pregătire pentru examene, în școlile din țară

Criza sanitară generată de COVID-19 a arătat, încă o dată, deficienţele majore ale sistemului de sănătate. Multe spitale cu manageri numiţi politic au fost la un pas de colaps.

În timp ce oamenii se îmbolnăveau şi unii chiar mureau din cauza virusului, politicienii au început un adevărat război pentru controlul politic al spitalelor. DIGI24 a dedicat o emisiune scandalului de la Câmpeni, legat de schimbarea managerilor, un joc de ping-pong între PNL și PSD.

La Câmpeni, în judeţul Alba, primarul PSD îi acuză pe liberali că i-au dat omul jos şi au numit la conducerea spitalului un chelner. Liberalii spun că omul lor a fost director de restaurant şi e competenet pentru a conduce spitalul. După numai trei săptămâni, primarul l-a demis pe liberal şi şi-a pus din nou propriul om.

Domnul care a stârnit o tornadă politică la Câmpeni este Valentin Gog, membru PNL și angajat al unui resturant. În oraș, lumea-l știe de Vali. Pe Facebook, prietenii reali și virtuali îl știu de absolvent de școala vieții. Că așa se declară el însuși.

Valentin Gog: „Şcoala vieţii e cum să zic eu, şcoala… eu zic că şcoala vieţii a mea face mai mult decât poate şi a domnului primar cu două facultăţi. Mai mult decât facultăţile dânsului. Dânsului, clar… Şcoala vieţii îţi oferă posibilitatea să iei deciziile corecte şi de moment, să ieşi dintr-o situaţie critică în orice moment, să te descurci.”

E atât de convins că e neîntrecut la descurcat în orice situație încât i se pare foarte potrivit să conducă și un spital, lucru care i s-a și întâmplat, pentru scurtă vreme, din motive și conexiuni politice. A ajuns șef de spital cu ocazia stării de urgență, când ministrul putea numi direct managerii

Valentin Gog: „Eu vin din mediul privat, ştiu cum se fac banii în mediul privat, am o organizaţie foarte bună, am nişte performanţe în mediul privat deosebite, la fosta fabrică unde am fost director de producţie nu am scăzut niciodată sub 110 la sută producţia. Automotive componente electrice, o fabrică multinaţională care chiar e ok. (Reporter: Ce legătură are asta cu un spital?) Are, organizare, multe, decizii pe moment, foarte multe.”

Așadar, pentru că are școala vieții și pentru că are carnet de membru PNL, domnul Gog a ajuns director de spital la el în localitate. În locul unul domn numit manager pe filiera PSD. Doar că la București s-a petrecut o zdruncinătură politică și zgâlțâiala s-a simțit până la Câmpeni.

