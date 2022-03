31 martie: 2.972 cazuri COVID și 14 decese înregistrate în România, în ultimele 24 de ore. Incidența pe județe

Deputatul AUR de Alba, Daniel Gheorge Rusu, a fost dat în judecată de primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă (PNL) care îi cere daune morale pentru o afirmație făcută de acesta.

Rusu a fost timp de 16 ani primar al comunei Șpring, însă a pierdut alegerile chiar în fața Iuliei Stănilă.

Motivul procesului este o afirmație, dintr-o postare video, a lui Daniel Gheorge Rusu care a afirmat pe Facebook, că actualul primar Iulia Stănilă ar avea trei dosare penale. Momentul poate fi ascultat mai jos, de la minutul 21.30.

La rândul său, fostul primar a dat în judecată primăria și cere plata unor concedii de odihnă.



”(…) La ea are deocamdată trei dosare penale și a trecut un an de zile. E greu, eu nu am făcut nici măcar un dosar penal, nu i-am făcut nici măcar o plângere, deși am motive slavă Domnului, dar încă odată eu mi-ași dori să îngrop aceasă secure a războiului”, a declarat deputatul AUR Alba, Daniel Gheorghe Rusu, în materialul video postat pe pagina sa de Facebook, în data de 18 decembrie 2021.

Afirmația legată de cele trei dosare penale este și motivul pentru care Iulia Stănilă l-a dat în judecată pe Rusu.

Aceasta a declarat pentru alba24.ro că în urma afirmației i-a fost afectată imaginea și că familia sa a avut de suferit. Actualul primar a mai precizat că a făcut o cerere către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, în care a cerut să i se precizeze dacă există o urmărire penală sau un dosar penal pe numele său.

Reprezentații Parchetului i-au precizat că nu există vreo acțiune penală pe numele său, a mai declarat Iulia Stănilă.

Drept urmare l-a acționat în instanță pe deputat și îi cere daune morale. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Sebeș, în data de 22 martie 2022.

Proces pentru plata concediilor de odihnă

La rândul său, deputatul AUR Alba, Gheorghe Rusu a dat în judecată primăria a cărei edil a fost timp de 16 ani și cere plata concediilor de odihnă. Potrivit actualului primar, Gheorghe Rusu cere plata pe concediile din 2018, 2019, 2020. De asemenea și fostul viceprimar, Suciu Nicoale, care acum este consilier local din partea AUR a dat în judecată primăria pentru plata condediilor de odihnă.

”Problema este ca avem un drept legal care nu se respectă de actuala conducere. Am somat-o în doua rânduri și apoi am făcut acțiune în instanță. D-na Avocat știe mai multe detalii”, a declarat Gheorge Rusu pentru alba24.ro.

Cele două dosare au fost înregistrate pe rolul Tribunalului Alba, în data de 21 martie 2022, însă nu au primit un prim termen de judecată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News