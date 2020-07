4 iulie: Crucea Roșie Română împlinește 144 de ani de activitate umanitară. Mereu acolo unde este nevoie de ei

Festivalul Music and Film Festival 2020 continuă la Alba Iulia cu câteva evenimente de neratat.

Sâmbătă, 4 iulie, încălzirea pentru o nouă seară plină de evenimente se face alături de echipa filmului Urma: Dorian Boguță, actor cu zeci de filme în portofoliu dar aflat, acum, pentru prima dată, în postura de regizor al unui lungmetraj, Irina Rădulescu, la debutul ei în film și producătorul Oana Giurgiu sunt prezenți, de la ora 18:00, în Grădina Cetății, pentru a se întâlni cu publicul. Filmul va putea fi văzut, de la ora 21:45, în Piața Vestică.

Un alt invitat special al zilei de sâmbătă este actorul Radu Botar, pe care îl regăsim în distribuția filmului Cardinalul (r. Nicolae Mărgineanu).

Ce a însemnat să joace rolul cardinalului Iuliu Hossu în pelicula filmată și în Alba Iulia, vom afla la finalul proiecție, chiar de la actor, în Piața Cetății.

De neratat prezența în cetate a Cobzality, un proiect electro – world music inspirat de folclorul autentic românesc, de la ora 21:00.

Două documentare sunt printre atracțiile serii de duminică, 5 iulie. Regizorii Lucian Mircu, Mircea Gherase l-au urmărit pe alpinistul Horia Colibășanu timp de 3 ani pentru a realiza Superhombre, prezentat, în premieră, la Alba Iulia, de la 21:45.

De pe vârfurile din Himalaya coborâm în realitatea românească și ne reevaluăm ca societate în Colectiv (r. Alexandru Nanau), primul documentar românesc selectat la Festivalul de la Veneția, spune povestea primului an de după tragicul incendiu din clubul omonim, în urma căruia și-au pierdut viața 64 de tineri. Filmul poate fi urmărit de la 21:45, în Piața Cetății.

Pentru cei care vor să încheie festivalul într-o altă epocă, cine-concertul Der Golem asigură o călătorie imaginară direct în secolul XVI, pentru a descoperi povestea rabinului ce își salvează comunitatea cu ajutorul magiei. Danaga va crea live coloana sonoră a filmului produs, acum un secol, de Carl Boese și Paul Wegener.

Pentru ca bucuria regăsirii filmelor și muzicii live de calitate să poată fi trăită în deplină siguranță, organizatorii au elaborat un set de reguli, adaptate actualului context și elaborate împreună cu autoritățile. Accesul în spațiile dedicate evenimentelor va fi permis cu 2 ore înainte de ora stabilită în program.

Toți spectatorii sunt rugați să ajungă din timp pentru a putea trece prin triajul observațional necesar accesului. Spectatorii sunt rugați să păstreze distanța socială inclusiv pe perioada proiecțiilor și să consume doar băuturi și alimente sigilate. Purtarea măștii este obligatorie.

PROGRAM

Sâmbătă, 4 iulie

Piața Cetății

21:00- CONCERT Cobzality

21:45- FILM Cardinalul, 2019, România, Regia: Nicolae Mărgineanu/ 95 min

Proiecție specială în prezența actorului Radu Botar

Piața Vestică

21:45- FILM: Urma, 2020, România, Regia: Dorian Boguță/ 105 min

Invitați speciali: regizorul Dorian Buguță, producătorul Oana Giurgiu și actrița Irina Rădulescu

Esplanada Obeliscului

21:45- FILM: Parazit/ Parasite, 2019, Coreea de Sud, Regia: Bong Joon Ho/ 132 min

Grădina Cetății (Aleea Sf. Capistrano)

16:00- Music & Film Quiz (concurs tip Trivia)

16:00- ABOVE AND BEYOND by Andra Purdea, expoziție interactivă

18:00 Întâlnire cu publicul: echipa filmului Urma

21:45- FILM: Liam Galagher: As it Was, 2019, SUA, Regia: Gavin Fitzgerald, Charlie Lightening / 85 min

Duminică, 5 iulie

Piața Cetății

21:45- FILM: Colectiv, 2019, România, Regia: Alexander Nanau/ 109 min

Piața Vestică

21:45- FILM: Superhombre, 2019, România, Regia: Mircea Gherase, Lucian Mircu/ 69 min

Esplanada Obeliscului

21:45- CINE-CONCERT Der Golem, accompaniment live Danaga, Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920, Germania, Regia: Carl Boese, Paul Wegener

Grădina Cetății

16:00- Music & Film Quiz

16:00- ABOVE AND BEYOND by Andra Purdea, expoziție interactivă 18:00 RECITAL: trupa ex:hale

21:45- FILM: Yesterday, 2019, SUA, Regia: Danny Boyle/ 116 min

Alba Iulia Music & Film Festival este prezentat de TIFF, în organizarea Asociației Film și Cultură Urbană (AFCU) și a Primăriei Municipiului Alba Iulia.