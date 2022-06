7 iunie: Ziua mondială a siguranţei alimentare. Măsuri pentru gestionarea riscurilor asupra sănătății

Trecerea de la student la profesionist nu este mereu una simplă, studenții fiind nevoiți să aplice în mediul profesional cunoștințele acumulate pe durata studiilor. Astfel, programele de internship reprezintă oportunitatea perfectă de a dobândi experiență de muncă valoroasă, încă din timpul facultății.

Star Transmission și Star Assembly susțin învățământul superior nu doar prin organizarea programului de practică în cele două companii, ci și prin direcționarea de sponsorizări către echiparea de laboratoare, programe educaționale, competiții și burse pentru studenți.

Denumit „Summer Experience”, programul nostru de internship a debutat în anul 2014, an în care au participat 16 studenți din marile centre universitare din România și chiar șidin Germania. Acum, după 8 ani, peste 400 de studenți au finalizat stagii de practică la Star Transmission și Star Assembly.

Punct de pornire în carieră

Majoritatea candidaților provin din mediul tehnic și economic, cu toate acestea, companiile noastre oferă stagii practice în toate departamentele și domeniile de activitate, precum achiziții, optimizarea proceselor de lucru, logistică, calitate, comunicare corporativă, mediu, sănătate și siguranță în muncă, resurse umane și juridic.

Mai mult decât atât, la finalul fiecărui stagiu desfășurat cu succes, studenții au posibilitatea de a obține o bursă privată din partea companiilor, în semn de recunoștință pentru munca depusă. Pentru unii dintre studenți, poate fi și punctul de pornire către un post full-time în cadrul organizațiilor.

În funcție de tipul de stagiu pentru care candidează, studenții se pot alătura unui program de 3, 6 sau 12 luni, pe parcursul căruia li se atribuie un mentor pentru a-și susține activitatea de zi cu zi, precum și pentru a primi sfaturile necesare pentru a-și modela cariera.

“Perioada de stagiu m-a ajutat atât pe plan profesional, cât și personal. În plus, să nu uităm că mediul de lucru este la cel mai înalt nivel din toate punctele de vedere: curățenie, organizare, tehnologie avansată, profesioniști, calitate și multe altele. Toate acestea conturează mediul perfect în care să iți petreci perioada de internship”, ne spune Mihai Presecan, departament Mentenanță.

”Acest internship m-a făcut să mă bucur de ceea ce înseamnă cu adevărat ingineria. Este o ocazie pe care un inginer în devenire nu trebuie să o rateze cât este student!”, spune Alexandra Vaida, departament Producție.

”Alături de un colectiv primitor și gata oricând să ajute, am descoperit numeroase abilități esențiale unei persoane din domeniul Resurselor Umane!” își amintește Emanuela Flueraș, departament Resurse Umane.

„Pentru mine, principalul avantaj a fost că am lucrat în ambele companii, la Cugir și Sebeș, unde am fost în departamente diferite. Astfel, am urmărit activități legate de linia de producție, de cutiile de viteză produse, reparațiile; am putut vedea, foarte repede, că într-o organizație, nu poți realiza nimic notabil fără muncă în echipă și profesionalism. Sunt nerăbdător să aplic pe viitor ceea ce am învățat în aceste două stagii, iar după terminarea studiilor, poate chiar într-una din locații!”, spune Laurențiu Capătă, departamentul MPS.

Programul de practică este, astfel, o modalitate excelentă de a-ți începe cariera. Mulți dintre colegii noștri actuali au început cu un stagiu practic.

Aurel Lupu ne-a împărtășit experiența sa:

„În al 3-lea an de studii am aplicat pentru un astfel de stagiu la Star Assembly. Am fost intern timp de nouă luni în departamentul IPS (achiziții). În acea perioadă, am dobândit o mai bună înțelegere a industriei auto și am creat conexiuni. Cu toate acestea, cel mai important, am dobândit o viziune mai clară asupra a ceea ce înseamnă să faci parte dintr-o companie multinațională.

Ca urmare a acestui program, o altă oportunitate de dezvoltare s-a deschis în cadrul companiei, așa că am aplicat și am fost angajat ca funcționar administrativ în departamentul Resurse Umane. După alte nouă luni, am avut ocazia să preiau funcția de Asistent Manager Resurse Umane timp de doi ani și jumătate și, recent, am preluat responsabilitatea pentru Dezvoltarea Talentelor și Managementul Performanței. Așadar, îi sfătuiesc pe toți studențiisă profite de ocazie și să aplice pentru un stagiu de internship pentru că sunt multe de câștigat, atât pe plan profesional, cât și personal!”.

Andrei Băluțiu, departament Planificare, transmite pe această cale un mesaj viitorilor ingineri: „Stagiul de internship la Star Transmission & Star Assembly este rampa de lansare în cariera oricărui inginer!”.

Stagiu practic la Star Transmission și Star Assembly

Te încurajăm să îți începi cariera cu un stagiu practic la Star Transmission și Star Assembly! Îți oferim posibilitatea de a fi în mijlocul acțiunii și de a afla informații interesante despre unul din liderii globali din industria automotive, dar și de a te bucura de beneficii motivante: pachet salarial atractiv, tichete de masă și de vacanță, zile de concediu, asigurare transport, asigurare masă la cantina companiei, servicii medicale și bonus lunar de performanță.

În această vară, companiile noastre lansează mai multe programe dedicate studenților. Acestea vor fi anunțate în curând și pe site-ul nostru. Poți descoperi mai multe accesând secțiunea de carieră a site-ului nostru: https://www.stcu.ro/studenti/.

Pentru a aplica, trimite-ne CV-ul la adresa de e-mail: internship@daimler.com.

Începe cu dreptul, alături de profesioniștii Mercedes-Benz Group AG!

Despre Star Transmission și Star Assembly

Locațiile de producție din România, respectiv compania Star Transmission cu sediul în Cugir și compania Star Assembly cu locația în Sebeș, sunt subsidiare deținute integral de Mercedes-Benz Group AG. Ambele sunt parte importantă a rețelei globale de producție powertrain Mercedes-Benz autoturisme.

La Sebeș sunt asamblate transmisii pentru Mercedes-Benz.

Locația Cugir găzduiește producția de roți, axe, țevi de înaltă presiune și componente prelucrate mecanic pentru motoare, transmisii și sisteme de direcție, precum și un centru tehnologic unde sunt produse, printre altele, prototipuri.

Cu sprijinul guvernului român, Star Transmission este una dintre primele companii românești care oferă un sistem de învățământ dual bazat pe modelul german din Baden-Württemberg. În calitate de parteneri ai acestui program, Star Transmission și Star Assembly oferă instruire practică în fiecare din cele două unități de producție.

