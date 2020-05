A doua sesiune de Evaluare Națională, pentru elevii care au febră sau sunt izolați, cu probleme medicale

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că, pentru elevii care au febră în ziua examenelor sau sunt bolnavi și nu pot participa la probe, va fi organizată a doua sesiune de Evaluare Națională.

A doua sesiune va fi din 29 iunie.

”Evaluarea Națională se va face începând din 15 iunie, așa cum a fost planificată, după care vor avea loc examenele de Bacalaureat.

Însă a apărut o problemă pe care am dorit s-o rezolvăm. Este posibil să fie copii care sunt bolnavi atunci când se ține examenul. Este posibil să vina copil la școală pentru examen și la termometru să se constate că are febră și nu poate să intre la examen. (…) Vorbesc de Evaluarea Națională, care se ține începând din 15 iunie.

Pentru copiii, însă, care sunt bolnavi, care sunt găsiți cu febră la intrarea în școală, care sunt izolați împreună cu familia la domiciliu, deci pentru motive medicale și de carantină se organizează o a doua sesiune de Evaluare Națională începând din 29 iunie

La Bacalaureat, va exista o a doua sesiune în august, ca în fiecare an”, a declarat Klaus Iohannis.

