A murit cunoscutul profesor universitar Virgil ”Bill” Stanciu, originar din Blaj. A predat la UBB Cluj-Napoca și la UAB Alba Iulia

Cunoscutul profesor al UBB Cluj-Napoca, Virgil Stanciu, născut acum 82 de ani la Blaj, s-a stins din viață. A predat în trecut și la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, iar de cariera sa universitară se leagă generații întregi de studenți care l-au cunoscut și apreciat.

„Cu adâncă tristețe anunțăm decesul profesorului Virgil Stanciu, unul dintre marii profesori ai facultății noastre.

Mentor a generații întregi de studenți, profesorul Stanciu, sau „Bill”, așa cum îl cunoșteam cu toții și cum îi plăcea să i se spună, a format nenumărați specialiști în literaturile engleză și americană, coordonându-le tezele de doctorat și îndrumându-i în carieră.

Mulți dintre noi suntem azi ceea ce suntem și datorită profesorului Stanciu.

Anglist renumit, profesorul Stanciu s-a aplecat asupra literaturii engleze premoderne și moderne, cu precădere asupra modernismului, asupra literaturii americane de secol XIX, dar și asupra romanului contemporan britanic ori teatrului irlandez.

Totodată, profesorul Virgil Stanciu a fost unul dintre traducătorii de primă mărime din cultura română în ultima jumătate de secol.

Intelectual rafinat, un spirit de o rară eleganță, un profesor cu mare prestanță, un stilist remarcabil, profesorul Stanciu a fost iubit deopotrivă de studenți, de colegi și de scriitorii în mijlocul cărora se simțea cel mai bine, și va rămâne în amintire ca una dintre figurile cele mai luminoase ale vieții culturale din Cluj și din țară”, scrie pe pagina de Facebook a fFacultății de Litere din cadrul UBB Cluj-Napoca.

Până în 2007 a fost profesor la Catedra de Engleză, Facultatea de Litere din cadrul UBB, a predat și la Alba Iulia și a fost profesor oaspete la School of Slavonic and East European Studies, University of London și la University of Nevada, Reno, Nevada, USA.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News