Absolvenții de liceu sau facultate 2022 pot beneficia de ajutor de șomaj pentru 6 luni. Care este suma lunară

Strălucirea Lunii a ascuns ploaia de meteoriţi Lyrid din aprilie, însă observatorii de stele vor avea o altă oportunitate la următoarea ploaie de meteoriţi. Noul fenomen astronomic, Eta Aquariids, va avea punctul culminant în jurul orei 12 a.m. ET, adică 7 a.m. ora României, joi, 5 mai.

Eta Aquariidele, denumite după constelaţia Aquarius, provin din resturile cometei Halley, cunoscuta cometă vizibilă de pe Pământ la fiecare 76 de ani, potrivit NASA.

Ultima dată când cometa a fost observată pe cerul nostru a fost în 1986 şi nu va mai apărea din nou până în 2061.

Deşi Eta Aquariidele sunt vizibile atât din emisfera nordică, cât şi din emisfera sudică, ele sunt cel mai bine văzute în emisfera sudică, unde meteorii se vor ridica cel mai sus pe cerul nopţii, potrivit Mediafax.

În emisfera nordică, meteoriţii vor apărea mai jos pe cer, ceea ce înseamnă că vor atinge orizontul Pământului, potrivit NASA.

Eta Aquariidele sunt cunoscute pentru viteza cu care se deplasează, care poate atinge o rată de 148.000 de mile pe oră.

Meteoriţii vor produce „trenuri” luminoase care rămân pe cer timp de câteva secunde după ce meteoritul a străbătut cerul.

Ploaia de meteoriți va rămâne activă până pe 27 mai

Delta Aquariidele sunt cel mai bine văzute de la tropicele sudice şi vor atinge apogeul între 28 şi 29 iulie, când luna este plină în proporţie de 74%.

Predicţiile privind vârful variază, totuşi, iar ploaia ar trebui să fie totuşi vizibilă în orele dinaintea zorilor pe 4, 5 şi 6 mai 2022, potrivit EarthSky.

Interesant este faptul că o altă ploaie de meteoriţi atinge vârful în aceeaşi noapte, Alpha Capricornidele.

Deşi aceasta este o ploaie mult mai slabă, se ştie că produce câteva mingi de foc strălucitoare în timpul vârfului său.

Va fi vizibilă pentru toată lumea, indiferent de ce parte a ecuatorului se află.

Ploaia de meteoriţi Perseide, cea mai populară a anului, va atinge apogeul între 11 şi 12 august în emisfera nordică, când luna este plină doar 13%.

Programul ploilor de meteoriţi pentru restul anului:

8 octombrie: Draconidele

21 octombrie: Orionidele

4-5 noiembrie: Tauridele de sud

11-12 noiembrie: Tauridele de nord

17 noiembrie: Leonidele

13-14 decembrie: Geminidele

22 decembrie: Ursidele.

sursa foto: pexels.com, rol ilustrativ

