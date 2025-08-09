Connect with us

Un tânăr șofer din Alba care a lovit o vârstnică pe o trecere de pietoni, trimis în judecată

Publicat

acum 21 de secunde

Un tânăr în vârstă de 27 de ani din Sebeș a fost recent trimis în judecată după ce a accidentat o femeie pe trecerea de pietoni și a părăsit locul accidentului. 

Deși accidentul s-a petrecut în în septembrie 2024, tânărul șofer a fost trimis în judecată în data de 5 august 2025. 

Potrivit motivării instanței, accidentul s-a petrecut în data de 19 septembrie 2024, pe raza comunei Vințu de Jos, iar victimă a fost o femeie 67 de ani.

La data respectivă, în jurul orei 9.00, femeia traversa pe o trecere de pietoni de pe strada Lucian Blaga din comună. În acel moment, tânărul șofer a lovit-o ușor pe femeie.

În loc să oprească mașina acesta și-a continuat drumul. A fost identificat câteva zile mai târziu în data de 23 septembrie 2024, de către oamenii legii.

Pentru fapta sa, acesta va fi judecat de magistrații Judecătoriei Alba Iulia pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

sursă foto: arhiva alba24.ro, rol ilustrativ.

