VIDEO: Târg caritabil organizat de ”Prietenii lui Azor” la Alba Iulia. Se strâng bani pentru campanii de sterilizare a cățeilor

Un târg caritabil are loc sâmbătă, 9 august, la Alba Iulia. Mai exact, pe terasa barului Framms din Cetatea Alba Carolina sunt scoase la vânzare diverse obiecte.

Evenimentul este organizat de către ONG-ul ”Prietenii lui Azor”, o asociație care se ocupă cu protecția animalelor.

Aceștia se ocupă în special de câinii fără adăpost din Alba Iulia. Au grijă de cățeii din adăpostul public, încurajează adopțiile și chiar lucrează cu câinii din adăpost pentru a-i pregăti de o adopție.

Pentru a strânge bani, bani necesari în vederea campaniilor de sterilizare gratuită, voluntarii ONG-ului au organizat un ”yard sale”.

Până la ora 22.00, toți cei care vor să cumpere bunuri scoase la vânzare de către aceștia o pot face, în cadrul evenimentului ce se defășoară la barul Framms.

De la ora 16.00 atmosfera va fi întreținută de DJ Virgil care va aduce muzică retro și italiană pentru un vibe relaxat.

De asemenea, cei prezenți pot servi un cocktail, sau mai multe, băuturi pregătite de chelnerii de la Framms.

Toți banii strânși în urma vânzării vor fi folosiți pentru campanii gratuite de sterilizare ale cățeilor din Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News