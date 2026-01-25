Connect with us

UPDATE VIDEO: Accident MORTAL pe DJ 106G în județul Sibiu aproape de limita cu Alba. O femeie a murit, cinci persoane la spital

Publicat

acum O oră

Un accident grav, în care au fost implicate șapte persoane, s-a petrecut duminică seara pe DJ 106G în județul Sibiu, aproape de limita cu județul Alba. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. O persoană se află în stop cardio-respirator.

Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a produs între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. Sunt implicate două autovehicule.

UPDATE, ora 19.14: În urma accidentului, a murit o femeie de 55 de ani. Aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare. A fost declarat decesul la fața locului.

ISU Sibiu a anunțat că Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

În urma evaluării medicale efectuate la fața locului, cinci victime sunt transportate la UPU Sibiu, cu răni ușoare. O persoană a refuzat transportul la spital.


Au intervenit mai multe echipaje de prim-ajutor.

Cele două autoturisme s-au lovit frontal. Unul dintre acestea a ajuns în afara carosabilului, pe câmp.

Știrea inițială

Traficul rutier este restricționat, se circulă alternativ.

La fața locului s-au deplasat forțe de prim-ajutor: SAJ Sibiu – două echipaje cu medic și un echipaj de tip B (asistent); ISu Sibiu - echipaj SMURD, o autospecială de stingere și una de descarcerare.

Potrivit ISU Sibiu, persoana încarcerată a fost extrasă din mașină. Aceasta este în stop cardio respirator, se aplică manevre de resuscitare.

 

La fața locului se deplasează și o autospecială de transport personal și victime multiple.

imagini: ISU Sibiu

