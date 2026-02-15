Doi adulți și o minoră din Alba, implicați într-un accident în Sibiu. Au ajuns la spital după ce s-au răsturnat cu mașina

Un bărbat, o femeie și o minoră din Alba au ajuns la spital duminică seara, după ce s-au răsturnat cu mașina pe DN 14A, între Mediaș și Blăjel.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație, produs pe DN14A km 5+100 m, între localitățile Mediaș și Blăjel.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DN14A către localitatea Blăjel, un bărbat de 38 de ani, din județul Alba nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma evenimentului, conducătorul auto și cei doi pasageri, o minoră de 9 ani și o femeie de 33 de ani din județul Alba, au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Trafic îngreunat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Potrivit ISU Sibiu, un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ, o autospecială de stingere și una de descarcerare au intervenit de urgență pe DN 14 la ieșire din Mediaș spre Blăjel la un accident rutier.

Trei persoane au avut nevoie de asistență medicală, este vorba de doi adulți și un minor.

Toate cele trei persoane au fost transportate la spital:

un bărbat în vârstă de 38 de ani cu un traumatism costal;

o femeie în vârstă de 33 de ani cu traumatism cranian și traumatism la picior;

o minoră în vârstă de 9 ani cu multiple escoriații.

