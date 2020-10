ACCIDENT GRAV pe DN 74 Alba Iulia – Ampoița. Biciclist rănit după ce a fost lovit de o mașină

Doar câteva dintre universitățile românești apar în noul clasament al instituțiilor de învățământ superior din lume, după domenii de studiu. Niciuna dintre acestea nu este menționată la domeniul Drept.

Datele au fost făcute publice miercuri, de Times Higher Education, unul dintre principalii furnizori globali de asemenea evaluări, potrivit edupedu.ro.

Marile universități românești sunt prezente la sute de poziții depărtare de liderii fiecărui domeniu.

Clasamentul românesc e dominat de Universitatea Babeș-Bolyai, cu cele mai multe apariții și singura dintre instituțiile românești care apare în domeniile Educație și Psihologie.

În domeniul Drept nu figurează nicio universitate românească.

Menționări ale universităților românești în clasament:

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj este inclusă în ranking în 9 domenii academice diferite: poziţia 401-500 la Psihologie, în domeniul educație, la Arte și Științe umaniste, Inginerie şi Tehnologie, 801-1000 în domeniul Ştiinţe fizice, poziţia 601-800 la nivel internaţional în domeniul Ştiinţele vieţii, Informatică, Ştiinţe economice şi Busines, 601 + Ştiinţe sociale

Universitatea din București apare de șase ori: poziţia 501 plus la Arte și științe umaniste, 601 plus la Arte și științe economice, poziția 801 plus la Informatică, poziția 601-800 la Științele vieții, 1001 plus la Științe fizice, 601 plus la Științe sociale

Universitatea A.I. Cuza apare de patru ori: poziţia 501 plus la Arte și științe umaniste, 601 plus la Arte și științe economice, 1001 plus la Științe fizice, 601 plus la Științe sociale

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca apare de trei ori: poziția 601-800 la Informatică, poziția 801-1000 la Inginerie și Tehnologia Informației, 1001 plus la Științe fizice

ASE București – 2 apariții: poziția 601 plus la Afaceri și Științe economice, 401-500 la Științe sociale

Dunărea de Jos Galați – două apariții: 1001 plus la Inginerie și Tehnologia Informației, 1001 plus la Științe fizice

Universitatea Politehnică Timișoara: poziția 801 – 1000 la Inginerie și Tehnologia Informației

Universitatea Politehnică București: poziția 1001 plus la Inginerie și Tehnologia Informației

Universitatea Transilvania Brașov: poziția 1001 plus la Inginerie și Tehnologia Informației

Universitatea de Vest Timișoara: 1001 plus la Științe fizice

surse: timeshighereducation.com, edupedu.ro