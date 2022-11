Accident în Sebeș: tânără care traversa strada pe trecerea de pietoni, lovită de o mașină

Echipa de la Untold participă la unul dintele cele mai mari evenimente caritabile din România, Festivalul Brazilor de Crăciun prezintă în fiecare an concepte unice, creații care spun o poveste. O poveste a binelui și a generozității, a magiei pe care viața o reprezintă.

Pentru al doilea an la rând, organizatorii unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, UNTOLD, participă la evenimentul de la Muzeul Național de Artă al României cu un brad special, cu ajutorul căruia să ofere zâmbete, bucurie și magie tuturor copiilor. La povestea și designul bradului au lucrat, la fel ca și la ediția din anul trecut, echipa de arhitecți și designeri UNTOLD.

Crăciunul este mereu o sursă puternică de inspirație, fiind practic sinonimul magiei, iar echipa de designeri UNTOLD vine să ne arate acest lucru prin bradul de Craciun pregătit în acest an pentru eveniment!

Răzvan Luca, Group Creative Director UNTOLD Universe: “Am descoperit împreună acest lucru, în ultimii ani, și tot împreună am învățat cea mai importantă lecție, a transformării. Este acea putere interioară fermecată, care se activează atunci când ne reinventăm, când trăim în prezent, când suntem aici pentru oamenii importanți din viața noastră. Trăim poveștile pe care ni le spunem și avem nevoie de magie!”.

Povestea bradului UNTOLD este inspirată de un brad-castel dintr-o pădure locuită de elfi, plină de flori nemuritoare, aflată în inima Regatului Naturii Fermecate. Acolo, brazii sunt simbolul vieții pururea în floare, iar în interiorul lor sălășluiesc în pace toate popoarele tărâmului UNTOLD.

Banii strânși la licitație vor sprijini accesul la educaţie al copiilor vulnerabilizaţi de sărăcie, dar şi de război, în contextul crizei umanitare din Ucraina.

Edy Chereji, co-fondator UNTOLD Universe: „Este al doilea an în care participăm la Festivalul Brazilor de Crăciun! După succesul de anul trecut, suntem încântați și onorați să participăm și la ediția din acest an, să ne aducem și noi mica noastră contribuție la marele bine pe care îl face organizația Salvați Copiii România an de an. În acest an fondurile se duc spre educația copiilor vulnerabilizați de sărăcie și de război. Și noi am susținut prin diverse campanii mereu perfomanța în educație și astfel de valori ne-au adus pe noi și pe prietenii noștri de la Salvați Copiii împreună.”

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România: “Festivalul Brazilor de Crăciun este mai mult decât un eveniment de caritate, este un pol de solidaritate socială, un loc în care generozitatea devine temelie pentru binele comun, pentru accesul la educație al tuturor copiilor vulnerabili. Suntem recunoscători celor care sprijină cauza acestor copii și suntem mai ales încrezători că binele se întoarce mereu mai puternic. Echipa UNTOLD este în al doilea an implicată și este un suport valoros pentru educația copiilor.”