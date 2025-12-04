Accident la Războieni-Cetate: femeie lovită de un autoturism. Șoferul, un pensionar de 86 de ani, a părăsit locul faptei

Accident la Războieni-Cetate: o femeie a fost rănită după ce a fost lovită de un autoturism. Șoferul, un bărbat de 86 de ani, nu a oprit la locul faptei. A fost găsit de polițiști, după accident.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 3 decembrie, în jurul orei 21.00, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza localității Războieni-Cetate, a avut loc un eveniment rutier.

O femeie, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Războieni-Cetate, în timp ce se deplasa regulamentar, în calitate de pieton, pe strada Gării din localitatea Războieni-Cetate, a fost acroșată de un autoturism. Conducătorul auto și-a continuat deplasarea.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale ușoare.

La scurt timp, polițiștii din Ocna Mureș au identificat conducătorul auto care ar fi părăsit locul accidentului. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 86 de ani, din localitatea Războieni-Cetate, care, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Gării, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 39 de ani.

Atât femeia de 39 de ani, cât și bărbatul de 86 de ani au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii din Ocna Mureș continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

