La aproape cinci ani de la un furt comis într-o chilie din Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, un bărbat a fost trimis în judecată

Patru ani și 11 luni: atât le-a luat magistraților Judecătoriei Aiud să trimită în judecată un bărbat care a comis un furt la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci din Aiud.

Mai exact în data de 18 decembrie 2025, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară. Asta în condițiile în care fapta s-a produs în data de 29 ianuarie 2021.

Situația în sine și fapta comisă nu este una complicată.

Anchetatorii au stabilit la în ziua respectivă, acum patru ani și 11 luni, bărbatul a intrat într-o chilie din lăcașul de cult și de acolo a sustras un laptop și un stick.

Prejudiciul cauzat a fost calculat la aproape 100 de euro.

La aproape cinci ani distanță, bărbatul de loc din Ungheni, județul Mureș a fost trimis în judecată pentru furt calificat.

Momentan încă nu a fost fixat un prim termen de judecată.

