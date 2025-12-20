Ce joburi au căutat românii în 2025: cel mai popular loc de muncă în acest an și salariile medii

Românii au căutat 24 de milioane de joburi în 2025, iar cel mai popular loc de muncă a înregistrat 1,35 milioane de căutări.

Din cele 24 de milioane de joburi căutate de români, clasamentul preferințelor arată un lider detașat, urmat de profesii din domenii complet diferite, scrie Mediafax.

Peste 24 milioane de căutări de joburi au fost făcute, anul acesta, pe eJobs.ro, după cuvinte cheie, în funcție de interesele concrete de angajare ale candidaților.

Cel mai căutat job în 2025

Jobul de șofer a generat cele mai multe căutări în 2025. Românii au făcut 1,35 milioane de interogări pentru această poziție. Candidații au căutat în special posturi de șofer categoria B, șofer de distribuție sau șofer de TIR.

Poziția este lider, dar înregistrează o scădere de 14,9% față de 2024. Șoferul rămâne însă în top trei cele mai căutate joburi din platformă, an de an.

Cuvântul cheie „contabil" a fost al doilea cel mai căutat. Candidații au făcut 681.000 de interogări. Creșterea față de 2024 este de 51,8%.

Căutările pentru asistent medical au ajuns la 626.000. Creșterea este de 19% comparativ cu anul trecut. Joburile din acest sector au atras constant atenția.

De asemenea, aproape 534.000 de căutări au vizat joburile din call-centere. Candidații au fost interesați aproape exclusiv de pozițiile de operator call-center.

Cuvântul cheie „inginer" a generat 530.000 de căutări în 2025. Creșterea este de 55% față de anul trecut.

„Această poziție a apărut frecvent în interogările candidaților. Este o nișă pe care și angajatorii o caută intens", spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul companiei. „Alături de muncitorii calificați au fost categoria pentru care încă vedem un deficit în piață”.

Cele mai populare specializări

Cei care au vrut să își schimbe locul de muncă au reușit relativ ușor. Salariile au rămas competitive. Cele mai populare specializări:

inginer constructor,

inginer mecanic,

inginer de instalații,

inginer chimist,

inginer proiectant.

Căutările pentru joburi remote au crescut semnificativ

Cuvintele cheie „remote" sau „acasă" au fost folosite de 244.000 de ori. Creșterea este de 48% comparativ cu 2024.

Numărul de joburi remote înregistrează însă o scădere. Acestea mai reprezintă doar 3,6% din totalul locurilor de muncă scoase în piață anul acesta.

Care sunt salariile medii ale celor mai căutate joburi

Salariul mediu net al șoferilor variază între 4.700 și peste 12.000 de lei. Șoferii de TIR pe curse internaționale câștigă cel mai mult.

Salariul mediu net al unui asistent medical este de aproximativ 4.800 de lei. Un operator call-center câștigă în medie 3.900 de lei.

Media salarială pentru un contabil este de 5.000 de lei pe lună. Un inginer pornește de la 6.000 de lei și poate ajunge la 15.000 de lei. Sumele depind de specializare și nivelul de senioritate.

De la începutul anului, în sectoarele cu cele mai multe interogări au fost postate 121.000 de joburi. Pentru transport au fost disponibile aproape 27.000 de poziții.

Totodată, pentru call-center/BPO: 37.000, entru sectorul medical: 14.000, pentru servicii financiare: 18.000, iar pentru joburi remote: aproape 10.000 de joburi.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News