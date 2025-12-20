Connect with us

Economie

Ce joburi au căutat românii în 2025: cel mai popular loc de muncă în acest an și salariile medii

Modificare la legea achizițiilor publice

Publicat

acum 25 de secunde

Românii au căutat 24 de milioane de joburi în 2025, iar cel mai popular loc de muncă a înregistrat 1,35 milioane de căutări.

Din cele 24 de milioane de joburi căutate de români, clasamentul preferințelor arată un lider detașat, urmat de profesii din domenii complet diferite, scrie Mediafax.

Peste 24 milioane de căutări de joburi au fost făcute, anul acesta, pe eJobs.ro, după cuvinte cheie, în funcție de interesele concrete de angajare ale candidaților.

Cel mai căutat job în 2025

Jobul de șofer a generat cele mai multe căutări în 2025. Românii au făcut 1,35 milioane de interogări pentru această poziție. Candidații au căutat în special posturi de șofer categoria B, șofer de distribuție sau șofer de TIR.

Poziția este lider, dar înregistrează o scădere de 14,9% față de 2024. Șoferul rămâne însă în top trei cele mai căutate joburi din platformă, an de an.

Cuvântul cheie „contabil" a fost al doilea cel mai căutat. Candidații au făcut 681.000 de interogări. Creșterea față de 2024 este de 51,8%.

Căutările pentru asistent medical au ajuns la 626.000. Creșterea este de 19% comparativ cu anul trecut. Joburile din acest sector au atras constant atenția.

De asemenea, aproape 534.000 de căutări au vizat joburile din call-centere. Candidații au fost interesați aproape exclusiv de pozițiile de operator call-center.

Cuvântul cheie „inginer" a generat 530.000 de căutări în 2025. Creșterea este de 55% față de anul trecut.

„Această poziție a apărut frecvent în interogările candidaților. Este o nișă pe care și angajatorii o caută intens", spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul companiei. „Alături de muncitorii calificați au fost categoria pentru care încă vedem un deficit în piață”.

Cele mai populare specializări

Cei care au vrut să își schimbe locul de muncă au reușit relativ ușor. Salariile au rămas competitive. Cele mai populare specializări:

  • inginer constructor,
  • inginer mecanic,
  • inginer de instalații,
  • inginer chimist,
  • inginer proiectant.

Căutările pentru joburi remote au crescut semnificativ

Cuvintele cheie „remote" sau „acasă" au fost folosite de 244.000 de ori. Creșterea este de 48% comparativ cu 2024.

Numărul de joburi remote înregistrează însă o scădere. Acestea mai reprezintă doar 3,6% din totalul locurilor de muncă scoase în piață anul acesta.

Care sunt salariile medii ale celor mai căutate joburi

Salariul mediu net al șoferilor variază între 4.700 și peste 12.000 de lei. Șoferii de TIR pe curse internaționale câștigă cel mai mult.

Salariul mediu net al unui asistent medical este de aproximativ 4.800 de lei. Un operator call-center câștigă în medie 3.900 de lei.

Media salarială pentru un contabil este de 5.000 de lei pe lună. Un inginer pornește de la 6.000 de lei și poate ajunge la 15.000 de lei. Sumele depind de specializare și nivelul de senioritate.

De la începutul anului, în sectoarele cu cele mai multe interogări au fost postate 121.000 de joburi. Pentru transport au fost disponibile aproape 27.000 de poziții.

Totodată, pentru call-center/BPO: 37.000, entru sectorul medical: 14.000, pentru servicii financiare: 18.000, iar pentru joburi remote: aproape 10.000 de joburi.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 25 de secunde

Ce joburi au căutat românii în 2025: cel mai popular loc de muncă în acest an și salariile medii
Evenimentacum 60 de minute

Sistem de e-ticketing pentru transportul public, la Crăciunelu de Jos. Licitație, lansată în SEAP
Blajacum 2 ore

VIDEO: Stadiul lucrărilor la noua creșă din Blaj. Când va fi gata și câte locuri va avea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 ore

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 25 de secunde

Ce joburi au căutat românii în 2025: cel mai popular loc de muncă în acest an și salariile medii
Economieacum 19 ore

Compania ungară MVM renunță la preluarea E.ON România: ”regretăm că Guvernul României nu susţine tranzacţia”
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 24 de ore

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 24 de ore

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 3 ore

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum o zi

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 9 ore

Horoscop de weekend 20-21 decembrie: Moment cosmic de mare putere și transformare, în pragul solstițiului de iarnă
Evenimentacum 19 ore

Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025: superstiții românești legate de sărbătoarea din 20 decembrie. Ce nu ar fi bine să faci
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Cum te poate ajuta chat bot-ul DSU, într-o situație de urgență. Am testat un scenariu în care cineva se îneacă cu mâncare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Actualitateacum 2 zile

Excesul de sărbători afectează sănătatea: ce probleme medicale riscă românii în această perioadă. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 23 de ore

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie