Excesul de sărbători afectează sănătatea: ce probleme medicale riscă românii în această perioadă. Recomandările specialiștilor

Excesul de sărbători afectează sănătatea, iar în această perioadă pot apărea probleme medicale și vizite la doctor neplanificate. Specialiștii oferă recomandări pentru a trece cu bine de Crăciun și Revelion.

Sărbătorile de iarnă vin, pentru mulți români, cu un val de excese alimentare, nopți pierdute și consum ridicat de alcool.

Medicii avertizează că această schimbare bruscă a rutinei poate declanșa urgențe medicale serioase, în special pentru categoriile vulnerabile.

Conform specialiștilor, cei mai predispuși la probleme în această perioadă sunt persoanele cu boli cardiace, diabet sau prediabet, pacienții cu afecțiuni hepatice și pancreatice, dar și vârstnicii și copiii.

În fiecare an, spitalele raportează o creștere a cazurilor de indigestii severe, crize biliare și episoade hipertensive.

„Este o realitate medicală pe care o vedem an de an: mesele abundente pot declanșa probleme serioase chiar și la persoane aparent sănătoase”, explică dr. Narcisa Călotă, fondatoarea CEC Medical Clinic, citată de Mediafax.

Aceasta subliniază că organismul nu este pregătit să proceseze cantități mari de grăsimi, sare, zahăr și alcool într-un timp atât de scurt, mai ales când programul de somn este perturbat și stresul organizării slăbește imunitatea.

Afecțiuni ce se pot agrava

Medicii atrag atenția că un episod acut apărut acum nu se încheie odată cu trecerea Crăciunului. Unele afecțiuni se pot agrava până la necesitatea unei operații, astfel:

Crizele biliare declanșate de mesele grase pot duce la formarea și agravarea calculilor, necesitând ulterior intervenție chirurgicală

Pancreatita acută poate afecta definitiv funcția pancreasului, crescând riscul unor complicații metabolice ulterioare

Excesele de zahăr pot accelera trecerea de la prediabet la diabet, cu efecte de durată asupra metabolismului

Consumul crescut de sare și alcool poate favoriza instalarea hipertensiunii sau a aritmiilor cardiace

La nivel hepatic, mesele foarte bogate și alcoolul pot agrava ficatul gras și pot declanșa inflamații care evoluează spre fibroză

Sănătatea dentară poate fi afectată prin apariția cariilor, fracturilor dentare sau infecțiilor care impun tratamente complexe luni întregi

Somnul insuficient și alimentația dezordonată slăbesc imunitatea, crescând riscul infecțiilor recurente

Creșterea în greutate este un risc real: cercetările internaționale arată că oamenii câștigă în medie 1,35% din greutatea corporală în perioada Crăciun-Revelion, adică aproximativ 2-3 kilograme. Surplus care nu se pierde complet și se poate acumula de la an la an.

Riscuri pentru sănătate

Un studiu publicat în British Medical Journal susține gravitatea situației: atacurile de cord cresc cu 15% în timpul sărbătorilor, iar pe 24 decembrie riscul de infarct este cu 37% mai mare.

Românii se confruntă frecvent cu indigestii, colici biliare și toxiinfecții alimentare. Totodată, problemele stomatologice, precum durerile accentuate sau fracturile de plombe, cresc pe fondul consumului de dulciuri și alimente dure.

Problemele cardiace și metabolice sunt frecvente, deoarece excesele alimentare și alcoolul destabilizează tensiunea și glicemia. Pot apărea episoade hipertensive, aritmii, creșteri bruște ale glicemiei la persoanele cu diabet sau prediabet, scrie Mediafax.

Categoriile de persoane cele mai expuse

Vârstnicii : Vulnerabili din cauza bolilor cronice și a tensiunii oscilante

: Vulnerabili din cauza bolilor cronice și a tensiunii oscilante Copiii : Reacționează rapid prin dureri de burtă, vărsături și alergii

: Reacționează rapid prin dureri de burtă, vărsături și alergii Pacienții cu diabe t: Riscă hiperglicemii și deshidratare

t: Riscă hiperglicemii și deshidratare Cardiacii: Excesul de sare și stresul pot genera dureri toracice și tulburări de ritm

„Chiar și persoanele tinere pot ajunge la Urgențe dacă își suprasolicită organismul”, avertizează dr. Narcisa Călotă.

Recomandările specialiștilor

Pentru un Crăciun în siguranță, medicii recomandă:

Pentru digestie : Porții mici, mese regulate și evitarea alcoolului pe stomacul gol

: Porții mici, mese regulate și evitarea alcoolului pe stomacul gol Pentru cardiaci/diabetici : Menținerea tratamentului, monitorizarea tensiunii și a glicemiei

: Menținerea tratamentului, monitorizarea tensiunii și a glicemiei Pentru stomatologie: Limitarea dulciurilor lipicioase și evitarea alimentelor dure

În final, respectarea unor reguli simple, precum hidratare, plimbări ușoare și odihnă, pot asigura un Crăciun liniștit, fără vizite neplanificate la spital.

