Connect with us

Eveniment

Accident rutier în Alba Iulia. Un autoturism a lovit o conductă de gaz

Publicat

acum 27 de secunde

Un accident rutier s-a produs luni seară în Alba Iulia. Potrivit reprezentanților ISU Alba, un autoturism a lovit o conductă de gaz

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice, au transmis reprezentanții instituției.

La fața locului a acționat o autospecială de stingere cu apă și spumă și nu s-au înregistrat victime.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 27 de secunde

Accident rutier în Alba Iulia. Un autoturism a lovit o conductă de gaz
Actualitateacum 12 minute

BOBOTEAZA 2026: Sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Botezul Domnului, unul dintre cele mai importante momente din creștinism
Administrațieacum 41 de minute

Investiție în apropierea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Rețeaua electrică va fi relocată pentru modernizarea unei intersecții
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 41 de minute

Investiție în apropierea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Rețeaua electrică va fi relocată pentru modernizarea unei intersecții
Administrațieacum o zi

Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 5 ore

Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan
Economieacum 13 ore

Sute de milioane de euro din fonduri europene, disponibile pentru investiții în agricultură. Cum pot fi obținute de către fermieri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum o săptămână

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 ore

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 7 ore

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 12 minute

BOBOTEAZA 2026: Sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Botezul Domnului, unul dintre cele mai importante momente din creștinism
Evenimentacum 12 ore

5 ianuarie - Ajunul Bobotezei: Zi de post aspru. Tradiții și superstiții. Pregătire pentru marea sărbătoare a Botezului Domnului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum o săptămână

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Medicii stomatologi cer amânarea ordinului AP-STOMA privind dezvoltarea serviciilor în spitalele publice. Motivul
Actualitateacum 23 de ore

Tatuajele nu sunt complet inofensive. Ce arată studiile științifice despre cerneala din piele
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum 4 zile

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie