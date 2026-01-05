Eveniment
Accident rutier în Alba Iulia. Un autoturism a lovit o conductă de gaz
Un accident rutier s-a produs luni seară în Alba Iulia. Potrivit reprezentanților ISU Alba, un autoturism a lovit o conductă de gaz
Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice, au transmis reprezentanții instituției.
La fața locului a acționat o autospecială de stingere cu apă și spumă și nu s-au înregistrat victime.
