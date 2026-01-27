Alocația de hrană în 2026. Suma alocată pentru persoanele vulnerabile crește cu peste 60%, de la 1 februarie

Alocația de hrană în 2026. Alocația zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice și alte categorii vulnerabile a fost majorată. Astfel, în anul 2026, alocația zilnică de hrană pentru toate categoriile de beneficiari crește de la 22 lei la 32 lei/zi.

Măsura a fost oficializată printr-o hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României și va intra în vigoare începând cu 1 februarie 2026. Propunerea de actualizare a standardelor de cost pentru serviciile sociale, precum și pentru alocația zilnică de hrană a venit din partea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Măsura vine ca urmare a creșterii costurilor de trai și are ca obiectiv principal asigurarea unor condiții decente de îngrijire pentru copiii aflați în sistemul de protecție, persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice.

Alocația de hrană reprezintă un sprijin oferit de stat pentru a acoperi mesele zilnice ale persoanelor aflate în dificultate.

„Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieții a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin. O sumă resimțită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilități și de vârstnicii rămași singuri. De aceea, din 2026, alocația zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creștere cu peste 60%”,a declarat Petre-Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Cine beneficiază de alocația de hrană în 2026

Beneficiarii alocației de hrană sunt:

copiii din serviciile de zi publice,

copiii și tinerii aflați sub o măsură de protecție specială în servicii rezidențiale publice,

copiii din casele de tip familial,

mamele protejate în centrele maternale,

persoanele adulte din centrele de asistență socială,

persoanele adulte cu dizabilități aflate în sistemul de protecție,

persoanele vârstnice asistate în instituții publice sau private de profil,

alte categorii vulnerabile protejate în centre sociale.

Suma nu este acordată direct în numerar beneficiarilor, ci este alocată instituțiilor care furnizează serviciile sociale, acestea fiind responsabile pentru asigurarea hranei zilnice.

Actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

„Am crescut și finanțarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor și cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilități. Sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel. Sunt mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure”, a declarat mai declarat Ministrul Muncii.

Astfel, pentru serviciile sociale destinate copiilor, Guvernul a aprobat o creștere medie de 44% a standardului de cost, față de nivelurile aflate în vigoare, beneficiind de această creștere atât copiii din centrele de zi, rezidențiale sau de tip familial, cât și mamele protejate în centrele maternale.

Și pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, standardele de cost au fost actualizate, creșterea fiind de aproximativ 39% față de standardele anterioare. Măsura se aplică atât serviciilor rezidențiale, cât și celor de zi și locuințelor protejate.

Pentru persoanele vârstnice, noile standarde de cost sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență, includ explicit cheltuielile cu asistenții sociali și sunt gândite să încurajeze și să dezvolte serviciile de îngrijire la domiciliu și a centrelor de zi.

O creștere de peste 45% se înregistrează și în cazul standardelor de cost pentru serviciile destinate victimelor violenței domestice.

Potrivit Guvernului, valoarea alocației nu mai fusese actualizată din 2022, iar standardele de cost rămăseseră la valoarea anului 2023.

Aceste măsuri contribuie la o utilizare mai eficientă a fondurilor publice și la creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile.

