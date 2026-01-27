Connect with us

Eveniment

Alocația de hrană în 2026. Suma alocată pentru persoanele vulnerabile crește cu peste 60%, de la 1 februarie

Publicat

acum 2 ore

Alocația de hrană în 2026. Alocația zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice și alte categorii vulnerabile a fost majorată. Astfel, în anul 2026, alocația zilnică de hrană pentru toate categoriile de beneficiari crește de la 22 lei la 32 lei/zi.

Măsura a fost oficializată printr-o hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României și va intra în vigoare începând cu 1 februarie 2026. Propunerea de actualizare a standardelor de cost pentru serviciile sociale, precum și pentru alocația zilnică de hrană a venit din partea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Alocația de hrană în 2026

Măsura vine ca urmare a creșterii costurilor de trai și are ca obiectiv principal asigurarea unor condiții decente de îngrijire pentru copiii aflați în sistemul de protecție, persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice.

Alocația de hrană reprezintă un sprijin oferit de stat pentru a acoperi mesele zilnice ale persoanelor aflate în dificultate.

„Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieții a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin. O sumă resimțită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilități și de vârstnicii rămași singuri. De aceea, din 2026, alocația zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creștere cu peste 60%”,a declarat Petre-Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Cine beneficiază de alocația de hrană în 2026

Beneficiarii alocației de hrană sunt:

  • copiii din serviciile de zi publice,
  • copiii și tinerii aflați sub o măsură de protecție specială în servicii rezidențiale publice,
  • copiii din casele de tip familial,
  • mamele protejate în centrele maternale,
  • persoanele adulte din centrele de asistență socială,
  • persoanele adulte cu dizabilități aflate în sistemul de protecție,
  • persoanele vârstnice asistate în instituții publice sau private de profil,
  • alte categorii vulnerabile protejate în centre sociale.

Suma nu este acordată direct în numerar beneficiarilor, ci este alocată instituțiilor care furnizează serviciile sociale, acestea fiind responsabile pentru asigurarea hranei zilnice.

Actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

„Am crescut și finanțarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor și cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilități. Sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel. Sunt mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure”, a declarat mai declarat Ministrul Muncii.

Astfel, pentru serviciile sociale destinate copiilor, Guvernul a aprobat o creștere medie de 44% a standardului de cost, față de nivelurile aflate în vigoare, beneficiind de această creștere atât copiii din centrele de zi, rezidențiale sau de tip familial, cât și mamele protejate în centrele maternale.

Și pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, standardele de cost au fost actualizate, creșterea fiind de aproximativ 39% față de standardele anterioare. Măsura se aplică atât serviciilor rezidențiale, cât și celor de zi și locuințelor protejate.

Pentru persoanele vârstnice, noile standarde de cost sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență, includ explicit cheltuielile cu asistenții sociali și sunt gândite să încurajeze și să dezvolte serviciile de îngrijire la domiciliu și a centrelor de zi.

O creștere de peste 45% se înregistrează și în cazul standardelor de cost pentru serviciile destinate victimelor violenței domestice.

Potrivit Guvernului, valoarea alocației nu mai fusese actualizată din 2022, iar standardele de cost rămăseseră la valoarea anului 2023.

Aceste măsuri contribuie la o utilizare mai eficientă a fondurilor publice și la creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 17 minute

Locuri de muncă în Alba: 550 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
WhatsApp
Evenimentacum 32 de minute

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Evenimentacum 45 de minute

Acțiunea ROADPOL - SPEED: Șoferii vitezomani, în vizorul polițiștilor din Alba. Câte permise au fost reținute
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 4 ore

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Administrațieacum 18 ore

FOTO: O persoană și-a ”uitat” buletinul printre deșeurile aruncate ilegal într-o comună din Alba. Cum a rezolvat primarul situația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 17 minute

Locuri de muncă în Alba: 550 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 2 ore

Noi reguli pentru tutunul de mestecat și de prizat. Produsele vor fi accizate și marcate cu timbru, la fel ca țigările
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 15 ore

Ce cumpără statul român prin programul SAFE. Lista achizițiilor în valoare de 9,5 miliarde euro, prezentată de ministrul Apărării
Evenimentacum 17 ore

Angajarea răspunderii pe reforma administrației va fi amânată (surse). Discuțiile din Coaliție
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum 19 ore

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 19 ore

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Evenimentacum o zi

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Evenimentacum 32 de minute

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Modificări la Gmail
Evenimentacum 2 ore

Gmail în alertă: Contul dvs. ar putea fi în pericol. Cum poți verifica și securiza. Zeci de milioane de parole au fost expuse.
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 14 ore

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum 15 ore

Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența în școli. Sfaturi utile
Mai mult din Educatie