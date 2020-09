FOTO-VIDEO ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia pe strada Moților: Trei autovehicule implicate, 2 persoane rănite ușor

„Vreau ca spiritul meu practic să ajute Zlatna și pe zlătneni”

Gheorghe Florin Crișan este candidatul PRO România pentru funcția de primar al orașului Zlatna și primul pe lista de candidați pentru Consiliul local în formațiunea condusă de Victor Ponta. Este fiul al Zlatnei, în vârstă de 42 de ani, este căsătorit și are un băiat în vârstă de 10 ani. A absolvit facultățile de Management și de Istorie. Spirit practic, acum cinci ani a înființat o firmă care an de an s-a dezvoltat. Este consilier local la Zlatna, unde, deși aflat în minoritate, a reușit impunerea unor proiecte de care orașul avea nevoie privind transparența activităților primăriei, decolmatări, repararea unor drumuri, iluminatul public sau instalarea de Wi-Fi și altele.

Florin Crișan, care sunt rădăcinile tale în Zlatna?

Sunt fiu al orașului Zlatna, am 42 ani, sunt căsătorit și am un băiat care tocmai a împlinit 10 ani. Tatăl meu se numește Crișan Gheorghe, născut în Trâmpoiele (a Cucului) iar mama mea se numește Crișan Viorica, născută in Valea Dosului (a lui Băcilă). Iubesc acest oraș în care am învățat primele cuvinte, în care locuiesc și din care am pornit în viață și unde vreau să las ceva în urmă. Nu fără muncă, sunt conștient că numai printr-un efort mare putem să aducem o viață mai bună pentru zlătneni.

Ce ne poți spune despre parcursul tău profesional?

Între 2001-2015 am fost angajat la reprezentanța Volkswagen din Alba Iulia ca șef departament, iar din 2015 am pus pe picioare o firmă care din acel moment și până in prezent crește, încet dar sănătos. Am început de la zero și acum am reușit să ajung la un număr de 7 angajați, 4 dintre aceștia aduc salariile in Zlatna, la familiile lor. De-a lungul carierei mele de antreprenor am reușit să accesez de 3 ori fonduri europene cu ajutorul cărora să îmi dezvolt afacerea.

Cine te-a ajutat în dezvoltarea afacerii?

Toate cele 3 proiecte le-am făcut singur și le-am implementat singur, fără firme de consultanță. Chiar în acest moment am în desfășurare unul dintre aceste proiecte. La fel ca și ceilalți zlătneni m-am săturat să fac naveta zilnic. Chiar am calculat cât am pierdut pe drum în cei 19 ani de navetă și am ajuns la cifra de 356 de zile, deci aproape 1 an din viață mi-am petrecut-o doar făcând naveta. Mi-ar fi plăcut ca afacerea să fi fost la noi în oraș.

De ce ai de în Alba Iulia și nu în Zlatna?

Din păcate orașul nostru nu este un mediu propice de dezvoltare a unei afaceri. Mi-aș dori și voi lupta ca în viitor atât oameni din Zlatna cât și alți investitori să dezvolte afaceri în Zlatna. Cu sprijinul oamenilor se poate crea un mediu propice pentru atragerea investitorilor in Zlatna, putem să facem locuri de muncă. Trebuie doar să fie bunăvoință. Nu mai crede nimeni că in 26 de ani niciun investitor nu a vrut să vină la Zlatna.

În ziua de azi când se vorbește de oamenii din politică, se vorbește și de avere. Ce averi ai?

Averea mea constă în primul rând într-o familie frumoasă, o soție și un băiat care tocmai a împlinit 10 ani. Din punct de vedere material am o casă în Zlatna, un teren tot în Zlatna, un autoturism Dacia Logan, din 2006 și un autoturism Dacia Duster cumpărat acum doi ani.

Cum îți caracterizezi activitatea în Consiliul local Zlatna, acolo unde ai fost ales în 2016?

În această perioadă am inițiat 15 proiecte de hotărâre de Consiliu Local. Vă rog să analizați dacă acest număr este mic sau mare, în condițiile în care toți ceilalți 14 consilieri locali, la un loc, au depus 5 proiecte de hotărâre de Consiliu Local. De la decolmatări, repararea unor drumuri, iluminatul public sau instalarea de Wi-Fi și multe altele, au fost proiecte pe care le-am depus. De multe ori actuala administrație PNL a Zlatnei s-a acoperit de ridicol în încercarea de a le bloca sau a le diminua. Eu le pot arăta și voi face acest lucru pentru ca locuitorii orașului Zlatna să vadă.

Mult succes!

COMANDAT DE PRO ROMÂNIA FILIALA ALBA

PUBLICAT EXECUTAT DE SC INDEPENDENT SRL, portal web https://alba24.ro

CUI MANDATAR FINACIAR COORDONATOR 21200010