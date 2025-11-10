FOTO ACCIDENT rutier la Rimetea. ISU Alba intervine cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD

Un accident rutier s-a produs luni dimineața, în jurul orei 06:50, pe raza localității Rimetea. Din primele informații, în evenimentul rutier a fost implicat un autoturism.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza localității Rimetea, zona Castel.

În accident ar fi implicat un autoturism, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

