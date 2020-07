ACCIDENT RUTIER MORTAL la Teiuș: O femeie a fost lovită de un TIR, pe trecerea de pietoni

După decizia Curții Constituționale a României (CCR), la Spitalul din Alba Iulia nu au existat pacienți infectați cu COVID-19, asimptomatici, care să solicite externarea, susține managerul unității medicale, Diana Mârza.

Aceasta a transmis că singurii pacienți asimptomatici externați la cerere au fost un bărbat și o femeie, care au fost lăsați acasă în data de 24 iunie, după publicarea noii metodologii, pe baza unei declarații pe proprie răspundere.

„În 24 iunie am externat, la cerere, un bărbat de 51 de ani și o femeie de 30 de ani. De atunci nu am mai avut cazuri. Conform metodologiei, nu am mai internat asimptomatici, doar la cererea lor, dacă au vrut să vină în spital.

Chiar dacă au fost depistați pozitiv, în baza unei declarații pe proprie răspundere că sunt asimptomatici, că se izolează acasă și că iau legătura la 112 în momentul în care au cel mai mic simptom, nu s-au mai internat”, a explicat Diana Mârza.

Potrivit acesteia, după decizia Curții Constituționale, conducerea spitalului a informat pacienții, însă aceștia au fost internați doar la cerere, din data de 24 iunie, după modificarea Ordinului nr. 555 – respectiv a metodologiei de internare.

„Din 24 iunie, dacă au dorit, că au și alte comorbidități, pentru liniștea lor i-am internat. După decizia CCR nu am avut nicio cerere. Am informat pacienții, dar ei doar la cererea lor au venit în spital”, a mai precizat managerul Diana Mârza.