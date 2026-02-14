Connect with us

Aiud

FOTO: ACCIDENT rutier pe breteaua de intrare pe Autostrada A10, la Aiud. Impact între două mașini

Publicat

acum 14 minute

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, în jurul orei 12:35, pe breteaua de intrare pe Autostrada A10, la Aiud. În evenimentul rutier au fost implicate două mașini.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe breteaua de intrare pe autostrada A10 din municipiul Aiud.

În accident sunt două autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Ultimele articole pe alba24
