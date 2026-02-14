Connect with us

28 februarie-1 martie: Concursul de robotică Regionala Centru FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia. 26 de echipe de elevi, la start

Publicat

acum 7 secunde

În perioada 28 februarie - 1 martie 2026, Alba Iulia găzduiește Regionala Centru FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE un eveniment dedicat educației STEM, inovării și roboticii, care va reuni 26 de echipe de elevi la start.

Competiția este organizată la nivel național de Asociația Nație Prin Educație, iar implementarea evenimentului la Alba Iulia este realizată de echipele Team Xeo #14278 din Alba Iulia, IDeaL Electronics #19085 din Cugir si Star B1T0 #27846 din Sebeș.

Asociația Nație Prin Educație este o asociație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează și susține educația STEM anual pentru peste 5.000 de elevi de liceu și mentorii lor. Încă din 2016, asociația este organizatorul Programului Național de Educație STEAM FIRST Tech Challenge. Asociația dezvoltă și coordonează toate aspectele proiectului care privesc echipele din România, organizând anual competiții regionale și naționale, dedicate elevilor de liceu( peste 220 de echipe din toată țara și anual peste 5.000 de elevi împreună cu mentorii lor).

Team XEO #14278 este una dintre echipele-pionier ale FIRST Tech Challenge în România (rookie year 2017) și a reprezentat țara de două ori la FIRST Championship, în 2018 și 2019, la Detroit. De-a lungul anilor, echipa a construit o comunitate locală FIRST care a implicat sute de elevi și s-a calificat în fiecare an la etapa națională, de multe ori aflându-se între cele mai performante echipe din România.

Cel mai recent proiect major de impact este inițierea, alături de Consiliul Județean Alba, a programului „XEO – Robotul Județului Alba”, dedicat elevilor din școlile generale. În cadrul programului, Consiliul Județean Alba a oferit kiturile LEGO necesare participării a 10 școli din județul Alba la FIRST LEGO League Challenge, iar Team XEO #14278 a mentorat o parte dintre aceste echipe și a organizat Regionala FIRST LEGO League Challenge la Alba Iulia, un eveniment la care au luat parte 21 de echipe din întreaga țară.

Regionala Centru FIRST Tech Challenge România

Regionala Centru FIRST Tech Challenge Decode este o etapă importantă din calendarul competiției, unde echipele își prezintă munca de peste sezon: proiectarea, construirea și programarea roboților, strategia de joc, dar și componentele de inovație, comunicare și lucru în echipă, elemente esențiale în formarea viitorilor ingineri și lideri. La finalul etapei de la Alba Iulia (28 februarie – 1 martie 2026), 12 echipe se vor califica mai departe la Campionatul Național

FIRST Tech Challenge România, care va avea loc în perioada 13 - 15 martie 2026, la Sala Polivalentă din București, reunind la start 96 de echipe din întreaga țară.

Evenimentul are loc în aceeași locație care a găzduit recent și regionala FIRST LEGO League, consolidând Alba Iulia ca punct important pe harta competițiilor educaționale de robotică din România și marcând anul în care orașul deține titlul de Capitala Tineretului din România 2026.

Ce vor vedea participanții și publicul

Pe parcursul celor trei zile, evenimentul va include:

  • meciuri oficiale pe terenul de joc, în alianțe;
  • evaluări și interviuri (judging) despre robot, programare, portofoliu și impact;
  • ceremonii de premiere și recunoașteri pentru performanță și spirit de echipă.

Program de vizitare (public)

Locație: Mercure Events Alba Iulia, Strada Gheorghe Șincai nr. 7, Alba Iulia

  • Sâmbătă, 28 februarie 2026 - acces public începând cu ora 11:00
  • Duminică, 1 martie 2026 - acces public începând cu ora 11:00 (finale și festivitatea de premiere în a doua parte a zilei)

Accesul este în limita locurilor disponibile. Programul poate suferi ajustări operative.

