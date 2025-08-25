Accident rutier pe Transalpina, în zona barajului Tău Bistra: Două mașini implicate. Intervin pompierii din Sebeș

Accident rutier pe Transalpina (DN 67 C), în zona Barajului Tău Bistra: Detașamentul de pompieri Sebeș intervine luni pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Alba, în eveniment ar fi implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate.

La fața locului au fost alocate forțe formate dintr-o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj de prim-ajutor (EPA) și o ambulanță SAJ.

UPDATE: Reprezentanții IPJ Alba au transmis că traficul în zonă este îngreunat. Patru persoane ar fi suferit leziuni corporale.

