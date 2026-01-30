Guvernul simplifică procedurile de urbanism. Avizele de construcție vor fi emise online, fără limitări la numărul de dosare

Guvernul simplifică procedurile de urbanism. Executivul a aprobat vineri o Ordonanță care modifică reglementările în vigoare din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.

Noile reglementări debirocratizează autorizarea lucrărilor de construcții, a lucrărilor de utilități publice și a serviciilor comunitare – a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Asttfel, emitenții de avize și acorduri din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții vor avea obligația de a comunica solicitările, avizele, acordurile sau respingerile exclusiv prin mijloace electronice, în ziua emiterii acestora.

De asemenea, nu vor putea limita solicitările de avizare, iar în cazul beneficiarilor privați nu vor putea percepe taxe sau tarife multiple în etapa de avizare.

Ministrul Dezvoltării a precizat într-un comunicat că noile prevederi accelerează procesul de dezvoltare a României, prin debirocratizarea și transparentizarea proceselor din domeniul urbanismului, și responsabilizează autoritățile publice cu atribuții în acest domeniu.

Măsurile adoptate elimină practicile neunitare ale entităților emitente de avize și acorduri, consolidează disciplina procedurală atât în sarcina beneficiarilor, cât și a autorităților publice, și sprijină construcțiile private, dar și investițiile publice, cu impact direct asupra dezvoltării teritoriale și economice.

„Prin această Ordonanță, statul intervine pentru a reduce birocrația, întârzierile și practicile abuzive, care, până acum, au blocat sau încetinit investiții esențiale. Comunitățile vor avea acces mai ușor la investiții publice: școli, grădinițe, spitale, drumuri, rețele de apă, canalizare sau gaze vor putea fi demarate și finalizate într-un timp mai scurt. Totodată, se va reduce riscul pierderii finanțărilor și al transferării costurilor către bugetul de stat sau bugetele locale și va crește siguranța juridică pentru cetățeni și investitori.

De asemenea, instituim reguli clare și unitare, care nu vor permite interpretări discreționare, pentru o predictibilitate mai mare în dezvoltarea localităților.

Nu în ultimul rând, investițiile private, precum locuințe, spații comerciale și unități de producție, vor fi construite mai eficient, generând locuri de muncă și venituri pentru comunități”, a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Toate solicitările și avizele vor fi comunicate electronic, cu dată certă

Prin aceste noi măsuri, a adăugat Cseke Attila, va rezulta o administrație publică mai transparentă și digitală. Toate solicitările și avizele vor fi comunicate electronic, cu dată certă, ceea ce înseamnă că beneficiarii și comunitățile vor putea urmări mai ușor stadiul proiectelor și responsabilitatea instituțiilor implicate.

Se vor reduce costurile indirecte suportate de cetățeni, prin eliminarea taxelor nejustificate pentru avizele aferente lucrărilor publice și eliminarea întârzierilor administrative.

Măsurile urmăresc eliminarea blocajelor în relația dintre cetățeni și autorități, iar cetățenii, firmele și autoritățile locale nu vor mai putea fi refuzați arbitrar la depunerea documentațiilor sau limitați numeric, inclusiv pe platforme digitale. Accesul la procedurile administrative va deveni nediscriminatoriu.

„Prin termene clare, proceduri digitale și sancțiuni pentru blocaje administrative, investițiile în infrastructura locală și investițiile private vor putea fi demarate și finalizate într-un timp mai scurt, în folosul direct al cetățenilor”, a conchis ministrul Cseke Attila.

