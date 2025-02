Actorul Andrei Pleșa, fiul primarului din Alba Iulia, nominalizat la premiile UNITER. Debut într-un spectacol regizat de Afrim

Actorul din Alba Iulia, Andrei Mihai Pleșa, este nominalizat la premiile UNITER la categoria ”cel mai bun debut”. Andrei intră în competiția celui mai important concurs pentru actori din România, grație unui rol într-un spectacol regizat de unul dintre cei mai mari regizori de teatru la nivel european Radu Afrim.

Andrei a fost nominalizat pentru rolul ”Fiul” din spectacolul ”Trilogia Memoriei”, pus în scenă de Afrim, la Teatrul din Craiova. Mihai este fiul primarului din Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Trilogia memoriei constă în trei piese într-un act scrise de dramaturgul norvegian Arne Lygre. Aceste piese au fost create în colaborare cu sculptorul Sverre Bjertnæs și au avut premiera mondială la Teatrul Trøndelag în 2020.

Arne Lygre și-a început cariera în 1998 cu piesa „Mother and Me and Men”. De atunci, a scris alte patru piese care au fost traduse și montate în diverse țări din Europa.

Tradusă de Carmen Vioreanu și regizată de Radu Afrim, ”Trilogia memoriei” a fost jucată în premieră absolută în 2024, în România, pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu”, Din Craiova.

Andrei Pleșa are 24 de ani și a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teatru și Film, clasa Conf. Univ. Dr. Mihai-Filip Odangiu, promoția 2022. Acesta a punctat până în prezent și trei participări la Gala HOP, Gala tânărului actor.

CITEȘTE ȘI: Andrei Pleșa, fiul primarului din Alba Iulia, pe scenă alături de Richard Balint. Doi actori din Alba, într-un spectacol la Reșița

Recent a împărțit scena alături de un alt actor din Alba, laureat al premiului UNITER în 2019, Richard Balint. Mai exact, la începutul lunii februarie, Andrei a avut premiera spectacolului ”Sub Apă” la Teatrul de Vest din Reșita.

Acesta urcă pe scenă alături de Richard Balint și Theodora Pintilie, într-un spectacol regizat de Horia Suru.

Ediția a 33-a a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 26 mai 2025 la Sala „Amza Pellea” a Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova, cu ocazia sărbătorii celor 175 de ani de existență a teatrului craiovean.

sursă foto: Facebook, Andrei Pleșa, fotograf: Volker Vornehm.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News