Actorul Valentin Uritescu a fost internat de urgență la spital. Medicii sunt rezervaţi. Actorul este originar din Vinerea, Cugir

Actorul Valentin Uritescu a fost internat miercuri la Spitalul Pantelimon din București, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat, iar medicii încearcă să-l stabilizeze.

Actorul, în vârstă de 81 de ani, are mai mai multe probleme de sănătate, fiind depistat la 33 de ani cu o boală asemănătoare cu Parkinson.

În ultimii ani, boala s-a agravat, iar actorul are zile când nu mai poate rosti niciun cuvânt.

De aceea, acesta a cerut familiei să îl interneze într-un centru specializat care să îl poată îngriji 24/24 de ore.

Valentin Uritescu locuieşte de doi ani într-un cămin de îngrijire

Actorul locuia într-un centru medical, unde are parte de îngrijire de specialitate.

„De doi ani de zile stă aici, poate mai mult. Arată foarte bine. E mai bine ca la hotel. Acolo l-am trimis, pentru că merită să stea într-un loc bun, unde este îngrijit! Şi, pentru că s-a simţit rău, a fost transportat la un spital privat pentru investigaţii, aşa cum v-am spus deja. Nu m-am mai dus în vizită la el, aştept veşti. Asta e tot!”, a declarat Valeria Uritescu, soția actorului.

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. ‘Ai Sindrom Extrapiramidal!’ Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: ‘Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!’.

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el”, mărturisea Valentin Uritescu.

„M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: ‘Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!’. Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a povestit Valentin Uritescu pentru ziarullumina.ro, în 2019.

Cine este Valentin Uritescu

Actorul Valentin Uritescu s-a născut la 4 iunie 1941, în Vinerea, județul Alba.

El a interpretat roluri monumentale, atât pe scena Teatrului Național București, cât și în filme de cinematograf sau televiziune.

A învățat la Liceul Aurel Vlaicu din Orăștie, a fost campion la schi și a practicat gimnastica, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1963, la clasa profesorului Constantin Moruzan.

Și-a început cariera la Teatrul Maria Filotti din Brăila, oraș în care a rămas 5 ani și a cunoscut-o pe soția sa, Valeria.

Din 1991 a jucat la Teatrul Național.

Printre spectacolele în care a apărut se număra: Avram Iancu de Lucian Blaga, Vrăjitoarele din Salem de Arthur Miller, Livada de vișini de A.P. Cehov, Morișca de Ion Luca, Tehnica Raiului de Mihai Ispirescu, Strigoii de Henrik Ibsen, Numele trandafirului de Umberto Eco, Crimă pentru pământ după Dinu Săraru, Take, Ianke și Cadâr de Victor Ioan Popa.

S-a retras de pe scenă in urma unui conflict cu Ion Caramitru, director al Teatrului Național.

Debutul pe marele ecran a avut loc in 1981, cu filmul Angela merge mai departe, regizat de Lucian Bratu. A jucat apoi in peste 40 de filme, debuta la televiziune in 1984, cu Eroii n-au vârsta.

Valentin Uritescu este și vocea de pe audiobook-urile gastronomice cu rețetele lui Păstorel Teodoreanu.

