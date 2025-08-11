Connect with us

Maria Petru, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șefă de promoție a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” 

Sublocotenent inginer Maria Petru, absolventă a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, este șefa de promoție a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” din București.

Potrivit reprezentanților colegiului, povestea Mariei este una despre excelență, dedicare, pasiune și încredere. Aceasta s-a pregătit timp de opt ani în două instituții de învățământ militar de prestigiu, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București, pentru a-și consolida pregătirea ca viitor ofițer al armatei române.

Sublocotenent inginer Maria Petru este absolventă a colegiului militar din Alba Iulia, promoția 2021, iar la absolvire a ales să-și continue parcursul educațional la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, specializarea Construcții și fortificații.

Pe perioada studiilor universitare, Maria s-a pregătit temeinic, a dat dovadă de ambiție, perseverență și pasiune pentru cunoaștere, iar succesul nu a întârziat să apară.

Rezultatele academice de excepție i-au adus Mariei titlul onorant de șef de promoție la specializarea pe care a urmat-o și șeful promoției 2025 a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”. Drumul până aici nu a fost ușor, dar fiecare pas făcut a modelat omul și ofițerul care este astăzi.

Mesajul Mariei

„Anii petrecuți în Academia Tehnică Militară au fost, fără îndoială, printre cei mai intenși și definitorii din viața mea. Au fost ani grei, plini de provocări, informații tehnice complexe și responsabilități asumate cu seriozitate, dar și ani frumoși, în care sprijinul colegilor și al celor care mi-au fost aproape a făcut totul mai ușor și mai valoros.

Această perioadă a contribuit esențial la formarea mea, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Am crescut și m-am consolidat plecând de la rădăcinile formate în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, care mi-a oferit disciplina, valorile și curajul de a merge mai departe pe acest drum”, mărturisește Maria.

Împărtășind din experiența personală, Maria le transmite colegilor un sfat care să-i ajute în viitoarea lor carieră militară. „Pentru cei mai tineri, care se pregătesc să pășească în această lume a ingineriei militare, le transmit un gând bun: să aibă încredere în forțele proprii, să muncească cu pasiune și să nu uite că fiecare pas făcut cu determinare îi apropie de visurile lor. Succes în tot ceea ce urmează și nu uitați – caracterul și camaraderia sunt la fel de importante ca și cunoștințele acumulate”, a transmis Maria.

Sursă: Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

