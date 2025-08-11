VIDEO: Se pregătește lansarea cârtițelor care vor săpa metroul din Cluj-Napoca. Boc: ”Începe efectiv lucrarea la tuneluri”

Lucrările de construcție la puțul de lansare pentru cele două mașini de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine), ”cârtițele” aduse din China, încep luni dimineață, pe șantierul din zona stației Teilor (stația 2) din comuna Florești, transmite Cluj24.ro.

Este o structură subterană esențială de unde vor porni galeriile metroului din Cluj.

La startul lucrărilor a fost prezent și primarul Emil Boc, alături de reprezentanți ai Primăriei și constructorului, firma turcă Gulermak.

Emil Boc a spus că peste 40 de avize sunt necesare înainte de a începe fiecare etapă la Cluj.

”Multă lume a vorbit vrute și nevrute. Noi suntem cu faptele. Această lucrare nu este una simplă, care se face peste noapte, ci una pentru care este nevoie de precizie.

Începe lucrarea efectivă a puțului de lansare a mașinilor care vor fora”, a spus primarul Emil Boc.

Acesta a spus că TMB-urile vor fi introduse, bucată cu bucată, în subteran, și vor fi asamblate acolo.

”Deci etapa următoare va fi coborârea în subteran a două „cârtițe”. Practic, începe efectiv lucrarea la tuneluri și la cele 7 stații ale metroului”, a mai spus Emil Boc.

Șerban Iorga, șeful proiectului metroului clujean, a precizat:

Noi așa am vrut, ca pe 24 iulie să montăm grinzile de ghidaj, iar pe 11 august să începem săpătura puțului de lansare.

Nu vorbim neapărat de un tunel clasic, ci de un sistem automatizat de metrou.

Se va săpa până la o adâncime de 24 de metri, iar ultimul sau penultimul nivel va fi demolat pentru a turna fundația puțului de lansare. Pe această fundație vor fi coborâte „cârtițele” (utilajele de forare).

Cea mai grea componentă a unei „cîrtițe” cântărește 120 de tone.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News