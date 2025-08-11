Eveniment
VIDEO: Se pregătește lansarea cârtițelor care vor săpa metroul din Cluj-Napoca. Boc: ”Începe efectiv lucrarea la tuneluri”
Lucrările de construcție la puțul de lansare pentru cele două mașini de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine), ”cârtițele” aduse din China, încep luni dimineață, pe șantierul din zona stației Teilor (stația 2) din comuna Florești, transmite Cluj24.ro.
Este o structură subterană esențială de unde vor porni galeriile metroului din Cluj.
La startul lucrărilor a fost prezent și primarul Emil Boc, alături de reprezentanți ai Primăriei și constructorului, firma turcă Gulermak.
Emil Boc a spus că peste 40 de avize sunt necesare înainte de a începe fiecare etapă la Cluj.
”Multă lume a vorbit vrute și nevrute. Noi suntem cu faptele. Această lucrare nu este una simplă, care se face peste noapte, ci una pentru care este nevoie de precizie.
Începe lucrarea efectivă a puțului de lansare a mașinilor care vor fora”, a spus primarul Emil Boc.
Acesta a spus că TMB-urile vor fi introduse, bucată cu bucată, în subteran, și vor fi asamblate acolo.
”Deci etapa următoare va fi coborârea în subteran a două „cârtițe”. Practic, începe efectiv lucrarea la tuneluri și la cele 7 stații ale metroului”, a mai spus Emil Boc.
Șerban Iorga, șeful proiectului metroului clujean, a precizat:
- Noi așa am vrut, ca pe 24 iulie să montăm grinzile de ghidaj, iar pe 11 august să începem săpătura puțului de lansare.
- Nu vorbim neapărat de un tunel clasic, ci de un sistem automatizat de metrou.
- Se va săpa până la o adâncime de 24 de metri, iar ultimul sau penultimul nivel va fi demolat pentru a turna fundația puțului de lansare. Pe această fundație vor fi coborâte „cârtițele” (utilajele de forare).
Cea mai grea componentă a unei „cîrtițe” cântărește 120 de tone.
