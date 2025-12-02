Administrator de firmă din Tulcea, trimis în judecată de procurorii din Alba. Prejudiciu de peste un milion de euro

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat, administrator al unei societăți comerciale din Tulcea, pentru o fraudă care ar fi cauzat statului român un prejudiciu de peste 5,1 milioane de lei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, procurorul din cadrul parchetului a dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată a doi inculpați:

un inculpat persoană fizică, de sex masculin, cu domiciliul în mun. Tulcea, în calitate de administrator al unei societăți comerciale,

o inculpată persoană juridică, societate comercială, cu sediul în mun. Tulcea,

fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de participaţie improprie în forma complicităţii la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave prev. de art. 52 alin. 3 raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 2561 C.pen.

În rechizitoriu, procurorul a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

„Inculpata persoană juridică, în numele, în interesul şi în realizarea obiectului său de activitate, prin intermediul administratorului statutar – inculpatul persoană fizică, a indus în eroare o societate comercială F. (Organizaţie de Transfer a Responsabilităţii), prin aceea că a simulat valorificarea prin reciclare a cantităţii de 2.550.080 kg de deşeu de ambalaj de sticlă, pe care inculpata a raportat-o în mod contrar adevărului către societatea comercială F. ca fiind reciclată, iar ca urmare a acestei conduite infracţionale, reprezentanţii societăţii comerciale F. (care au acţionat în aceeaşi calitate de Organizaţie de Transfer a Responsabilităţii), au raportat şi au indus în eroare fără vinovăţie persoana vătămată Administraţia Fondului pentru Mediu, prin aceea că au depus Declaraţia privind obligaţiile la Fondul de Mediu, raportând şi cantitatea de 2.550.080 kg de deşeu de ambalaj de sticlă care nu a fost efectiv reciclată, autoritatea statului nepercepând astfel o taxă de 2 lei/kg, aferentă cantităţilor de deşeuri nereciclate, conform prevederilor art. 9 alin. 1 lit. v) din OUG 196/2005, cauzând statului un prejudiciu în cuantum total de 5.100.160 lei.

Inculptaţii au comis fapta cu intenție directă, autorii având reprezentarea acțiunilor lor – inclusiv faptul că respectiva cantitate de deșeuri va fi raportată în final ca fiind reciclată de

către societatea comercială F., cunoscând că în acest mod se va crea statului, prin intermediul persoanei vătămate AFM un prejudiciu. În acest sens, sunt relevante prevederile contractelor încheiate de inculpata persoană juridică cu societatea comercială F., în baza cărora s-a obligat să recicleze pentru beneficiarul – societatea comercială F., precum şi contractele în care s-a stipulat obligaţia raportării deşeurilor reciclate în numele beneficiarului, cu fidelitate şi cu asigurarea trasabilităţii.

Pe parcursul urmăririi penale, prin ordonanțele procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra a trei terenuri intravilane deţinute de inculpatul persoană fizică în mun. Tulcea, în suprafaţă totală de 24.000 mp, până la concurența valorii prejudiciului în cuantum de 5.100.160 lei și a sumelor reprezentând cheltuielile judiciare, fiind astfel asigurată recuperarea prejudiciului și a cheltuielilor judiciare”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Prin rechizitoriu a fost solicitată menținerea măsurilor asigurătorii.

Precizăm că întocmirea rechizitoriului este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea dosarului la instanţa competentă, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

