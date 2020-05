ADMITERE LICEU 2020: Proiectul calendarului, cu perioada de înscrieri, etape și repartizarea candidaților

Premierul Ludovic Orban participă luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea „Ora prim-ministrului”, pentru a prezenta măsurile de relansare economică.

Declarațiile premierului:

În ceea ce privește restricțiile de activități în domeniul economic au fost determinate de riscul la adresa sănătății oamenilor. Au fost restricții limitate, spre deosebire de alte țări. Cea mai mare parte a companiilor din România, a domeniilor de activitate au rămas în funcțiune.

Pe primul trimestru, România a înregistrat cea mai mare creștere economică.

Nu am oprit niciun șantier.

În ceea ce privește zecile de mii de firme cărora li se suspendă plata creditelor; există o OUG care permite companiilor să-și amâne plata ratelor. Prevede cea mai largă adresabilitate a măsurii față de celelalte țări europene.

În ceea ce privește sectorul HoReCa: chiar acum vin de la o întâlnire, am stabilit o serie de lucrur pe care să le facem în continuare; impozitul special nu a fost plătit în această perioadă, nu va fi plătit în continuare; prin OUG, am dat un imbold autorităților locale să scutească de la plata taxei de ocupare a spațiului public și să reducă impozitul/taxa pe clădiri; am oferit un mare ajutor industriei HoReCa: peste 120.000 de angajați au beneficiat de plata șomajului tehnic.

Am să mă refer la viitor. Până acum a fost aplicat un model economic, bazat pe creșterea artificială a cererii, a consumului; un model care are limite

Nu a existat niciodată un plan care să se bazeze pe principiul „ce se poate produce în România, se produce în România”

În agricultură avem dependență de importuri, deficit pe aproape tot ce înseamnă input, precum fertilizanții, semințe, material de reproducție.

Pregătim un plan de reconstrucție economică pe baze sănătoase, care să pună în primul plan investițiile. O economie bazată pe inovare, pe creșterea competitivității, a procesării în economia românească

Cred că în România avem cupru și trebuie să-l folosim inteligent, nu să exportăm în China ceea ce exportăm astăzi. Avem capacitatea să producem bare de cupru, să le utilizăm pentru a genera produse cu valoare adăugată



Punem la punct o schemă foarte amplă de stimulare a investițiilor.

Vrem să alocăm sume uriașe în infrastructură

La IMM Invest, la oara actuală sunt peste 5.000 de credite acordate.

