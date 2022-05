Aiud: Aniversarea a 30 de ani de activitate a Corului bisericii ”Sfinții Trei Ierarhi”

Mihaela Mih Dehelean, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a avut o evoluție foarte bună la competiția internațională de culturism și fitness Tiger Classic, desfășurată la București în perioada 14-15 mai. Mihaela Mih Dehelean a concurat la categoria ”Women`s Bikini”, cu cele mai bune sportive din Europa, și s-a clasat pe locul 5.

Progresul sportivei pe scena competițională, este vizibil de la un an la altul.

”Ce ciudat se comprimă timpul în câteva fotografii, în câteva competiții și într-un rând de aplauze… Ceea ce am obținut azi în cadrul Tiger Classic, o competiție internațională de prim rang, are în spate mii de ore de antrenament, probe de credință și determinare, căderi și ridicări care au demonstrat odată în plus că viața îi testează cu precădere pe oamenii puternici.

Ceea ce am învățat azi este că evoluția nu se oprește niciodată, că mâine ne așteaptă o nouă provocare și că viața nu îi menționează pe cei care renunță.

Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine, nu sunt mulți dar au contat mereu.

Mulțumesc familiei mele pentru suportul permanent și în special soțului meu Emil pentru răbdare, înțelegere și sacrificii.

Antrenorului meu Călin Brehaita îi sunt recunoscătoare pentru profesionalism și pentru încrederea acordată potențialului pe care îl am.

Dincolo de toate însă îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru putere, înțelepciune și determinare.

La finalul zilei rămân bucuria, medaliile, admirația celor care înțeleg cât de lung e acest drum al performanței și un singur cuvânt, mulţumesc”, a transmis Mihaela Mih Dehelean.

Sportiva subliniază că performanța în acest sport presupune o disciplină deosebită, un genetic bun, extrem de multe sacrificii, pornind de la alimentație, antrenamente și ore de odihnă.

La fel de importante sunt seriozitatea, perseverența și rezistența.

”Când pășești pe scenă simți că toate eforturile îți sunt răsplătite”, a mai spus Mihaela Mih Dehelean.

Ea a reînceput antrenamentele încă din prima zi după terminarea acestui concurs, întrucât se pregătește să participe la Campionatul Național de Culturism și Fitness, respectiv la GRAND PRIX-ul internațional de la Sibiu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News