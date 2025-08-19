FOTO: Incendiu într-o clădire dezafectată din Sebeș. Intervin pompierii și voluntarii

Detașamentul de Pompieri Sebeș a fost solicitat să intervină marți, în jurul orei 19:00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la deșeuri menajere, aflate într-o clădire dezafectată din municipiul Sebeș, pe strada Mihail Kogălniceanu, în zona PROFI.

La fața locului intervin pompierii militari cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), sprijiniți de echipajul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș.

Cauza probabilă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită.

Știre în actualizare

Foto: ISU Alba

