Eveniment
FOTO: Incendiu într-o clădire dezafectată din Sebeș. Intervin pompierii și voluntarii
Detașamentul de Pompieri Sebeș a fost solicitat să intervină marți, în jurul orei 19:00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la deșeuri menajere, aflate într-o clădire dezafectată din municipiul Sebeș, pe strada Mihail Kogălniceanu, în zona PROFI.
La fața locului intervin pompierii militari cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), sprijiniți de echipajul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș.
Cauza probabilă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită.
Știre în actualizare
Foto: ISU Alba
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.