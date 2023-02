Al doilea cutremur major în Turcia. Bilanțul victimelor a ajuns deja la 1.000 de morți și peste 10.000 de răniți după primul seism

Un al doilea cutremur cu magnitudinea 7,7 a avut loc luni în Turcia, la ora locală 13.23, transmite CNN Turk.

Cutremurul a fost resimțit în multe orașe din Turcia, potrivit G4Media.

Potrivit Centrului Seismologic Euro‑Mediteranean, magnitudinea a fost de 7,7. Centrul american de seismologie USGS estimează magnitudinea la 7,5.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 kilometri, la 59 km NNE de Kahramanmaraș și la 6 km SSE de Elbistan.

Acest al doilea cutremuri vine după ce Turcia a fost deja devastată de cutremurul cu magnitudinea 7,8 care a lovit în jurul orei 4 dimineața sudul Turciei, în apropiere de oraşul Gaziantep.

Seismele s-au resimțit în toată zona de sud-est a Turciei, dar şi în Liban, Siria şi în Cipru.

Până acum s-au înregistrat peste 1.000 de morți în Turcia și Siria și mii de răniți. Autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește dramatic în orele următoare.

Președintele Turciei, Recep Erdogan, a declarat că doar în Turcia 912 oameni au murit și 5.383 au fost răniți în urma cutremurului, scrie BBC.

🚨 BREAKING NEWS

IT IS ANNOUNCED THAT A TOTAL OF 1710 BUILDINGS HAVE BEEN DESTROYED DUE TO THE EARTHQUAKE IN TURKEY. There are aftershocks or buildings that have been damaged and subsequently demolished#Turkey #kahramanmaras #malatya #deprem #earthquakepic.twitter.com/UzET9pMNSa

— Eren ☭🇹🇷 (@Eren50855570) February 6, 2023