ALBA: 164 cazuri COVID și două decese, în ultimele 24 de ore. Incidență peste 9 la Alba Iulia și Cugir. Situația pe localități

În județul Alba, până luni, 11 octombrie erau în sistem online 204 clase și grupe. Numărul elevilor testați pozitiv a ajuns la 281, iar în rândul angajaților din învățământ sunt 128 de cazuri.

Comparativ, la raportarea de vineri, 8 octombrie, erau 262 de elevi și 115 angajați din învățământ testați pozitiv și 194 clase/grupe în online.

Cum se decide intrarea în online

Potrivit noii metodologii, scenariul de funcționare al unității/ instituției de învățământ pe parcursul anului școlar/ universitar se va actualiza în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/ grupă/ unitate de învățământ/ conexă.

Scenariul 1

Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de prevenire, indiferent de rata de incidență cumulată, până la suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor confirmate într-o grupă/ clasă/ unitate de învățământ

o unitate de învățământ în care niciun elev nu este confirmat pozitiv SARS-CoV-2, deci nicio grupă/ clasă nu este în sistem online

Scenariul 2

Participarea zilnică în sistem online a elevilor, în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă/ clasă/ unitate de învățământ, respectiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul grupei/ clasei/ unității de învățământ.

dacă într-o unitate de învățământ, chiar și un singur elev este confirmat pozitiv SARS-CoV-2, o grupă/ clasă se află în sistem online; elevii din grupele/clasele unde nu este confirmat niciun elev pozitiv SARS-CoV-2 vor continua cursurile cu prezență fizică

dacă unitățile de învățământ în care numărul claselor care se află în sistem online este mai mic decât 50% din totalul grupelor/claselor din unitatea de învățământ, elevii din grupele/clasele unde nu este confirmat niciun elev pozitiv SARS-CoV-2 vor continua cursurile cu prezență fizică.

în cazul în care 50% din numărul total de grupe/clase din unitatea de învățământ își desfășoară activitatea în sistem online, întreaga unitatea de învățământ va avea cursurile suspendate pentru o perioada de 14 zile.

Situația din Alba, 11 octombrie – clase și grupe online: AICI lista.

LISTA unități de învățământ cu clase/grupe online – județul Alba – 11 octombrie:

ALBA IULIA

Grădinița cu Program Prelungit Step By Step nr. 12 – grupa mică (11-14 octombrie)

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Alba Iulia – GPP nr. 14 grupa mijlocie (4-18 octombrie)

Grădinița cu Program Prelungit ”Scufița Roșie” Alba Iulia – grupa mijlocie GPP Nr. 2 (6-20 octombrie)

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Alba Iulia – GPN Micești (6-15 octombrie)

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia – clasele: IV C (2 – 15 octombrie), V A (1-15 octombrie), V B (4-18 octombrie), VI C (1-14 octombrie), VIII C (7-21 octombrie)

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia – clasele: pregătitoare C (4-17 octombrie), V D (5-18 octombrie), VI C (6-12 octombrie), VIII B (9-22 octombrie)

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia – clasele: II A (7-20 octombrie), III B (8-21 octombrie), V A (5-18 octombrie), VIII A (7-20 octombrie)

Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia – clasele: V C (1-14 octombrie), VI A (4-17 octombrie), VI B (6-19 octombrie), VI D (6-19 octombrie), VII A (4-17 octombrie)

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – clasele IX A (6-20 octombrie), IX B (6-20 octombrie), IX E (11-24 octombrie), IX F (28 septembrie – 12 octombrie), X F (29 septembrie – 13 octombrie), XI E (11-24 octombrie), XI G (6-20 octombrie), XII A (6-20 octombrie), XII G (11-24 octombrie)

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia – clasele: IX C (7-20 octombrie), X A (1-14 octombrie), X C (30 septembrie – 13 octombrie), XI E (11-22 octombrie), XI F (11-18 octombrie), XII B (2-15 octombrie)

Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia – clasa V A (29 septembrie – 12 octombrie)

Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia – clasele: III A SBS (4-13 octombrie), X A (8-18 octombrie), X B (11-24 octombrie), X C (29 septembrie – 12 octombrie), XI B (5-19 octombrie), XII A (6-19 octombrie)

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – clasele: VII (9-22 octombrie), IX DE (30 septembrie – 14 octombrie), X A SPGA (5-18 octombrie), X BC (1-15 octombrie), XI A (8-21 octombrie)

Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia – clasa IX prof. (7-20 octombrie)

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – clasele: pregătitoare C (7-19 octombrie), I A (30 septembrie – 13 octombrie), I C (11-24 octombrie),III D Micești (8-21 octombrie), IV A (7-19 octombrie), VI B (28 septembrie – 12 octombrie), VI C (2-16 octombrie), VII B (28 septembrie – 12 octombrie), VII C (1-15 octombrie), VIII A (4-18 octombrie), VIII D-Micești (6-18 octombrie), XI A (8-21 octombrie), XI B (30 septembrie – 13 octombrie)

Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia – clasele: VII A (1-14 octombrie), X A (8-21 octombrie), X C (1-14 octombrie)

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Alba Iulia – anul I și II (8-21 octombrie)

Școala Postliceală de Afaceri – clasa II B (11-24 octombrie)

AIUD

Școala Gimnazială ”Ovidiu Hulea” Aiud – clasele: I A (30 septembrie – 11 octombrie), VI B (30 septembrie – 11 octombrie), VII B (4-14 octombrie)

Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud – clasele: pregătitoare A (7-21 octombrie), III A (1-15 octombrie), V A (1-15 octombrie), VI C (8-22 octombrie), VIII A (11-25 octombrie), VIII C (7-21 octombrie)

Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud – clasele: IV (7-20 octombrie), V (4-18 octombrie), X A (29 septembrie – 13 octombrie), X B (11-18 octombrie), X C (8-18 octombrie), XI B (8-19 octombrie), XII B (6-12 octombrie)

Colegiul Național ”Bethlen Gabor” Aiud – clasele: XI A (9-25 octombrie), XI B (5 – 19 octombrie)

Liceul Tehnologic Aiud – clasele XI C (1-13 octombrie), XII A (4-14 octombrie)

ABRUD

Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan” Abrud – clasele: X FIE (4-17 octombrie), IX P (5-18 octombrie), XII FIE (5-18 octombrie)

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Abrud – clasele: I (9-23 octombrie), III (4-18 octombrie)

În actualizare