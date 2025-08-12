Connect with us

17 august, data limită de înscriere la preselecția Festivalului de Folclor Strugurele de Aur. Condiții pentru tinerii interpreți

17 august, data limită de înscriere la preselecția Festivalului de Folclor Strugurele de Aur. Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur își deschide porțile pentru o nouă generație de tineri interpreți ai cântecului românesc. Pe 19 august, la sediul Centrului de Cultură Augustin Bena din Alba Iulia, se va desfășura preselecția pentru cea de XXI-a ediție a concursului. 

Tineri din toate regiunile țării, precum și din comunitățile istorice de români din afara granițelor, sunt invitați să se înscrie până pe 17 august. Festivalul cuprinde două secțiuni – soliști vocali și soliști instrumentiști, iar pe scenă vor evolua 24 concurenți selectați în urma preselecției.

Strugurele de Aur este un festival născut din dragoste pentru tradiție și va aduce împreună tinere talente, artiști consacrați și iubitori ai cântecului românesc, timp de patru zile, la Blaj – pe scena Palatului Cultural și Jidvei, între 3 și 7 septembrie 2025.

Înscrierile se fac prin e-mail la adresa: strugureledeaur@jidvei.ro. Detalii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0747171133.

Condiţii de participare

Concursul se desfășoară pe două secțiuni, „Soliști vocali” și „Soliști instrumentiști”, fiind deschis interpreților amatori ai folclorului muzical din întreaga țară și din regiunile în care trăiesc comunități istorice de români: Voivodina, Valea Timocului – Serbia, Valea Timocului – Bulgaria, Cernăuți, Ținutul Herța și Transcarpatia – Ucraina, Republica Moldova, precum și din Kazahstan (aici aflându-se o comunitate românească, în mare majoritate urmași ai românilor deportați din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța).

Din fiecare județ și din regiunile amintite, pot participa în concurs soliști vocali și soliști instrumentiști amatori, având vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.

Nu sunt admiși în concurs soliști consacrați sau profesioniști, nici laureații Marelui Premiu ai acestui Festival, din anii anteriori.

Din dorința de a impulsiona și sprijini păstrarea tradițiilor, cântecului și graiului românesc și în comunitățile de români din afara țării (Voivodina, Valea Timocului – Serbia, Valea Timocului – Bulgaria, Cernăuți, Ținutul Herța și Transcarpatia – Ucraina, Republica Moldova și Kazahstan), și anul acesta, soliști vocali și instrumentiști amatori din aceste comunități, având vârsta cuprinsă între 16 și 32 de ani, vor putea participa la preselecție trimițând o înregistrare audio-video acapella, fără acompaniament și fără nicio intervenție în sensul procesării sunetului, până la data de 17 august 2025.

Vor fi înregistrate obligatoriu două melodii, specifice zonei etno-folclorice pe care o reprezintă în concurs, dintre care una va fi doină, baladă sau cântec doinit, iar cea de-a doua melodie în sistem ritmic măsurat.

Participanții la preselecție din afara țării vor menționa încă cinci (5) cântece pe care le pot interpreta la cererea juriului. Înregistrările vor putea fi trimise pe unul dintre următoarele medii de stocare: CD, DVD, memory stick sau card de memorie, la adresa: Str. Gării nr. 45, loc. Jidvei, județul Alba, sau prin transfer online la adresa de corespondență strugureledeaur@jidvei.ro. Concurenții din afara țării care se înscriu la preselecție vor menționa, de asemenea, un cont de Facebook sau un număr de telefon cu cont activ de Whatsapp pentru a putea intra în legătură directă cu membrii comisiei de jurizare în ziua desfășurării preselecției.

Secțiunea I – Soliști vocali:

Concurenții vor prezenta obligatoriu două melodii. Prima melodie fără acompaniament, doină, baladă sau cântec doinit, iar cea de-a doua melodie, care va fi interpretată în concurs cu acompaniament orchestral, în sistem ritmic măsurat specific zonei etno-folclorice pe care o reprezintă în concurs.

Una dintre piese poate fi o melodie cunoscută din repertoriul unor artiști consacrați, respectându-se linia melodică și textul poetic, interpretată însă în stil propriu.

De asemenea, soliștii vocali pot prezenta și un al treilea cântec special, optând pentru sub-secțiunea: „Drumul Vinului, Țara Vinului” – cântec care, prin textul poetic, să aducă în lumină această lume specială a oamenilor care trăiesc pentru a aduna în boabele de struguri dulceața razelor de soare.

Secțiunea a II-a – Soliști instrumentiști:

Concurenții vor interpreta două melodii, cu caracter contrastant, din repertoriul zonal (cu acompaniament) sau o suită instrumentală care să nu depășească timpul total alocat de 5 minute. Una dintre cele două melodii poate fi din repertoriul unor instrumentiști consacrați.

Pe lângă piesele propuse pentru concurs, toți concurenții care se înscriu la preselecție trebuie să menționeze încă cel puțin 5 titluri de cântece pe care le cunosc bine și le pot interpreta la cererea juriului.

Acompaniamentul, în cadrul ambelor secțiuni, va fi asigurat de către Orchestra „Jidvei România”, dirijor Radu Dinescu.

Mai multe detalii, AICI.

