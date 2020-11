ALBA: 171 de cazuri noi de COVID-19, confirmate în ultimele 24 de ore. Situația oficială din județ în data de 2 noiembrie

”În ultima perioadă asistăm cu toții la un atac fără precedent împotriva Bisericii. Indiferent că este vorba despre cea Ortodoxă, Romano-catolică sau cultele protestante, se pare că uneori situațiile de criză scot fie ce este mai bun sau ce este mai rău din noi… Și, din păcate, această criză sanitară este pe cale să scoată din mulți ce este cel mai rău.

Chiar și așa, mă încăpățânez să fiu contra curentului și să o afirm public: SUSȚIN libertatea religioasă și dreptul creștinilor de a-și celebra și manifesta credința în locașurile lor de închinare. Evident, cu respectarea tuturor normelor sanitare și de igienă!

Și mai cred că statul român nu mai poate interveni să îngrădească drepturile cultelor și ale credincioșilor! Nu poți să deschizi talciocurile, dar să pui lacătul pe biserici! Pe Dumnezeu nimeni nu ni-l poate lua din suflet, la fel cum nici nu cred că trebuie băgat cu forța în inimile celor care au o problemă cu religia.

Mai mult, așa cum președintele Johannis și Guvernul LuCOVID ne încurajează mereu să mergem la vot că acolo nu ni se poate întâmpla nimic, eu personal am convingerea că în Biserică la fel nu ni se poate întâmpla nimic. Dacă nimeni nu se plânge că se infectează în aglomerațiile de prin mall-uri, atunci sunt convins că nici în biserici, unde deja sunt mult mai puțini români, nu ni se poate întâmpla nimic.

USR=ATEISMUL PCR sub formă cosmetizată!

Legea privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor prevede recunoașterea de către stat a „rolului important” al Bisericii Ortodoxe Române, precum și rolul celorlalte biserici și culte așa cum este recunoscut de istoria națională a țării.

Dar dincolo de aceste aspecte strict juridice, atunci când românul este îngenuncheat de spaima irațională față de boală și față de moarte, are nevoie să se ancoreze de-a dreptul într-un Salvator, într-un Dumnezeu în care eu personal am toată libertatea să o afirm că CRED! În cine să se încreadă românii atunci când Guvernul PNL ne spune că nu mai sunt locuri în spitale, că nu avem Remdesivir și alte medicamente specifice luptei cu acest virus?!

La fel, ca politician nu pot să accept gestul de înaltă sfidare a întregii noastre istorii creștine din partea USR! Este clar că USR și-a arătat cu adevărat doctrina la Brașov, acolo unde consilierii au refuzat jurământul pe Biblie. Noua doctrină USR: ATEISMUL!! PCR ne-a obligat și ne-a forțat să îmbrățișăm ateismul. Sunt unul dintre cei care am refuzat și am ieșit în stradă la Revoluție pentru că am tânjit după LIBERTATE. Și aș face-o din nou chiar și astăzi…

A-l scoate pe Dumnezeu vinovat și a ne lupta cu Biserica și credincioșii pentru faptul că Guvernul a fost incapabil să gestioneze această criză este dincolo de puterea mea de înțelegere. A fost ușor pentru acest guvern care ne conduce “după ureche” să închidă HORECA spre exemplu, dar va fi imposibil să ne închidă din nou singurul izvor de speranță reală – Biserica. Și asta chiar când ne vom pregăti să sărbătorim fiecare cum vom putea Crăciunul!

Personal, o afirm public: în campania electorală nu mă voi afișa pe la biserici, sfințiri de monumente etc. pentru că mi se pare fals. Îi las pe alții să o facă. Oricât de falși și farisei ar fi. Nici măcar la mănăstirea pe care o frecventez și o susțin financiar nu voi mai merge decât după alegeri. Pentru că frecventez Biserica pentru Dumnezeu și nu din vreun alt interes. “Cine este fără de păcat, să arunce primul cu piatra!” (Evanghelia după Ioan cap8 v7).”

IOAN LAZĂR

Candidat Camera Deputaților PRO ROMÂNIA