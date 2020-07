Alba Iulia Music and Film Festival 2020, vineri: Concert Ada Milea, ”Rocketman” – viața lui Elton John. PROGRAM COMPLET

Astăzi începe în Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina, cea de a VIII-a ediție Alba Iulia Music & Film Festival (AIMFF).

Mai exact, trei zile dedicate filmului, muzicii și întâlnirilor dintre artiști și public, unde organizatorii își propun să reanime viața culturală a orașului.

Vineri, printre titlurile principale ale evenimentului se numără: concert cu Ada Milea și trei filme de top, unde regăsim și o dramă muzicală bazată pe viața legendarului Elton John.

Program – Vineri, 3 iulie

Piața Cetății – DESCHIDERE OFICIALĂ

21:00- Concert în 4 cu Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Anca Hanu, Cristi Rigman

21:45- FILM: Călătoria fantastică a Maronei, 2019, România, Regia: Anca Damian/92 min

Piața Vestică

21:45- FILM: Durere și glorie/Dolor y Gloria, 2019, Spania, Regia: Pedro Almodóvar/108 min

Esplanada Obeliscului

21:45- FILM: Ținutul/ The County, 2019, Islanda, Regia: Grímur Hákonarson/92 min

Grădina Cetății

18:00- Treasure hunt

18:00- ABOVE AND BEYOND by Andra Purdea, expoziție interactivă cu lucrări create în realitatea augmentată

21:45- FILM: Rocketman, 2019, SUA Regia: Dexter Fletcher/121 min

Pentru ca bucuria regăsirii filmelor și muzicii live de calitate să poată fi trăită în deplină siguranță, organizatorii au elaborat un set de reguli, adaptate actualului context și elaborate împreună cu autoritățile. Accesul în spațiile dedicate evenimentelor va fi permis cu 2 ore înainte de ora stabilită în program.

Toți spectatorii sunt rugați să ajungă din timp pentru a putea trece prin triajul observațional necesar accesului. Spectatorii sunt rugați să păstreze distanța socială inclusiv pe perioada proiecțiilor și să consume doar băuturi și alimente sigilate. Purtarea măștii este obligatorie.

