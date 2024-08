Alba Iulia Music and Film Festival: Moromeții 3, Nasty sau Warboy. Tania Turtureanu și Azur, în concert. PROGRAM COMPLET

Trei zile de muzică și film. De asta vor avea parte cei care sunt în Alba Iulia, între 23 și 25 august. Alba Iulia Music and Film Festival aduce un program pentru toate generațiile.

Se vor proiecta filme precum Moromeții 3, Warboy, Nasty, dar și un documentar al legendarei trupe de punk țigănesc, Gogol Bodello.

De asemenea, doamna jazz-ului românesc, Tania Turtureanu, va concerta pe scena din Piața Cetății. Mai mult de atât, ”Mona” se va auzi sâmbătă tot în Piața Cetății într-un concert al formației Azur.

Alba Iulia Music and Film Festival: Program complet

Vineri, 23 august

Piața Cetății

20:00- Gala de deschidere: concert Anton Pann Ensemble (Ansamblu cameral de muzică veche)

21:00- FILM: Moromeții 3, 2024, România, regia: Stere Gulea/ 1h 48min

Piața Vestică

21:00- FILM: Dogman, 2023, Franța, regia: Luc Besson / 1h 55min.

Esplanada Obeliscului

20:45- FILM: Warboy, 2023, România, regia: Marian Crișan / 1h 28min.

Palatul Principilor

20:45- FILM DOCUMENTAR: Între tăcere și păcat, anul 2024, România, regia: Diana Nicolae / 1h 26minute.

22:30- FILM: Zile perfecte / Perfect Days, 2023, Japonia, Germania, regia: Wim Wenders / 2h 04 min.

Alba Iulia Music and Film Festival: Program – Sâmbătă, 24 august

Piața Cetății

19:00 – Ritmuri și reel-uri: Galactici pe picioroange

20:00 – Concert: Azur

21:00- FILM: Nasty, 2024, România, regia: Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu / 1h 43min

Piața Vestică

21:00- FILM: Așteptându-l pe Dali / A Chef for Dali, 2024, Spania, regia: David Pujol / 1h 54min

Esplanada Obeliscului

20:45- FILM: Horia, 2023, România, r. Ana Maria Comănescu / 1h 48min

Palatul Principilor

10:00 – Spectacol pentru copii: ”Micul Prinț” – Mini-omul de știință trupa de teatru, (Trupa Magic Puppet)

11:00 – Atelier pentru copii: Măști de supereroi (Trupa Magic Puppet)

15:00 – Atelier pentru copii: Însemne nobiliare – Blazonul meu (Cramele Palatului)

18:00- Music & film Quiz

20:45- FILM: Fluturi de noapte, 2024, România, r. Andrei Răuțu / 1h 20min, alba24.ro.

22:30- FILM DOCUMENTAR: Scream of My Blood: a Gogol Bordello story, 2023, SUA, r. Nate Pommer, Eric Weinrib / 1h 39min. Documentar al formației de punk, New York.

Alba Iulia Music and Film Festival: Program – Duminică, 25 august

Piața Cetății

19:00 – Ritmuri și reel-uri: Insect Extravaganza (Trupa Magic Puppet)

20:00 – Concert: Tania Turtureanu

21:00 – FILM: O viață remarcabilă / One Life 2023, Marea Britanie, r. James Hawes / 1h 49min

Piața Vestică

21:00 – FILM: Băieții buni ajung în Rai, 2024, România, r. Radu Potcoavă / 1h 26min

Esplanada Obeliscului

20:45- FILM: Clasat, 2024, România, r. George ve Ganaeaard, Horia Cucută / 1h 31min

Palatul Principilor

10:00 – Spectacol pentru copii: Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte – teatru de păpuși (Trupa Magic Puppet)

11:00 – Atelier pentru copii: Baloane uriașe de săpun (Trupa Magic Puppet)

15:00 – Atelier pentru copii: Ceramică Habană – Urmașii (Cramele Palatului)

18:00- Music & Film Quizz

20:45 – FILM: Breakfast at Tiffany’s,1961, SUA. r. Blake Edwards / 1h 55min

