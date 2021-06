ALBA: Trei cazuri COVID confirmate în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată în localitățile din județ

Andrei Cojocaru, elev în clasa a XII-a (absolvent de acum) la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a fost admis la Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs – Statele Unite ale Americii „United States Air Force Military Academy, Colorado Springs”.

Andrei este al nouălea absolvent al colegiului militar albaiulian care își va desăvârși pregătirea în domeniul militar în instituții de renume din Statele Unite ale Americii: Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs (doi absolvenți) și Academia Militară „West Point” (șase absolvenți).

„Oricât de întâmplător ar fi destinul, tot noi ni-l alegem prin muncă și ambiție!”

Sunt cuvintele absolventului Andrei Octavian Cojocaru, care a fost admis la Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs – Statele Unite ale Americii „United States Air Force Military Academy, Colorado Springs”. Andrei este exemplul că orice vis poate fi împlinit, oricât de măreț ar fi acesta. Cum? Prin multă muncă, seriozitate și dragoste pentru ceea ce faci. Andrei își dorește de mic să devină un bun inginer în cadrul Forțelor Aeriene, iar primul pas spre cariera militară l-a făcut venind la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. După patru ani în care și-a depășit limitele, după ce fiecare provocare l-a determinat să își dorească mai mult, iată-l ajuns acolo unde și-a dorit. „De când eram mic știam că voi ajunge la o academie militară, unde, nu eram sigur. Nu pot să spun că dacă în urmă cu 10 ani cineva mi-ar fi spus că voi ajunge să studiez la Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs aș fi zis că mă așteptam la asta. Cu siguranță aș fi fost surprins, dar sunt sigur că dacă nu aș fi aplicat pentru academia militară din SUA, tot spre o academie militară m-aș fi orientat pentru că asta îmi place să fac, asta mă văd făcând în anii mei de carieră și vreau să mă dedic cu totul pe viitor spre această direcție”, a mărturisit Andrei. Dragostea pentru uniforma militară s-a născut în familie. Străbunicul lui Andrei a luptat pe front, la Debrecen în Ungaria în cel de-al Doilea Război, bunicul a fost militar la arma transminsiuni iar tatăl lui Andrei este jandarm. Perfomanța obținută de Andrei a adus multă bucurie în familie iar părinții săi sunt foarte mândri de această realizare deosebită, susținându-l pe Andrei necondiționat. „Părinții sunt foarte mândri de această performanță, poate puțin axioși și neliniștiți din cauză că plec, dar se bucură foarte mult pentru mine, pentru că știu că îmi doresc foarte mult să reușesc în acest domeniu și nu a fost niciun moment în viață în care să nu mă susțină”.

Ideea de a studia la academia militară din Colorado Springs l-a atras foarte mult pe Andrei și tocmai faptul că va avea parte de o pregătire intensivă, reprezintă pentru el o provocare prin care își va atinge idealul. „Pentru mine este o oportunitate foarte mare. În primul rând am vrut să merg acolo datorită faptului că vor fi niște ani destul de grei de pregătire și caut să mă îmbunătățesc și să evoluez prin provocări. În fiecare zi caut să fac ceea ce e mai greu, ca să pot să devin mai bun la acel lucru și m-a atras foarte mult ideea de a mă pregăti la Academia Forțelor Aeriene Colorado Springs pentru că este o experiență nouă în care trebuie să depășesc zona mea de confort de acum și să trec peste anumite greutăți ca să pot ajunge la idealul meu, la visul pe care îl am de când eram copil, acela de a fi un foarte bun inginer în cadrul Forțelor Aeriene”, a spus Andrei.

Din băiatul timid care a fost la începutul colegiului militar, Andrei a reușit să își dezvolte în timp abilitățile potrivite pentru a se autodepăși, pentru a deveni mai sociabil și mai comunicativ, abilități care îl vor ajuta să devină un bun lider. Rezultatele foarte bune obținute pe parcursul studiilor liceale i-au adus în clasa a XII-a gradul de elev plutonier major, al doilea cel mai mare grad onorific în colegiul militar, îndeplinind și funcţii de comandă în cadrul subunităților de elevi. Este convins că toată această experiență îi va fi benefică la academia militară. „Am venit la liceu cu un temperament un pic mai timid și faptul că am putut să iau contact cu diverse tipuri de oameni aici și că am fost pus într-o poziție de conducere în cadrul structurii elevilor, mi-a permis să îmi deschid un pic mintea spre lucruri noi, să nu mai fiu așa închis în mine cum eram înainte. Cred că mă va ajuta foarte mult această experiență, mai ales că la academia la care voi studia în următorii ani este foarte mare nevoie să fiu sociabil, comunicativ, deschis. În plus, visul meu este să devin ofițer și orice bun ofițer trebuie să fie un bun lider în primul rând, iar fără comunicare nu se poate”.

La finalul celor patru ani de studiu, Andrei face o radiografie sinceră la tot ceea ce a însemnat pentru el colegiul militar. A fi elev militar a fost pentru Andrei o experiență unică, plăcută, dar și cu momente de cumpănă, care l-au făcut să fie și mai motivat în decizia pe care a luat-o. „Pentru mine, colegiul militar a fost o experiență unică. M-am bucurat de fiecare moment petrecut alături de colegi, alături de niște profesori minunați fără de care nu aș fi reușit să ajung la nivelul la care mă aflu acum și față de care sunt recunoscător. A fost un loc în care am învățat să-mi depășesc limitele. În momentul în care îmi ating rezultatele dorite, să am așteptări mai înalte și să caut tot timpul să evoluez prin ceea ce fac. Nu a fost neapărat greu, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult să fiu în acest liceu și mi-a plăcut tot ceea ce am făcut și la ce am învățat, am învățat cu plăcere. Nu a fost greu, a fost o experiență plăcută”, a mărturisit Andrei. Orice este valoros are și un preț, iar succesul nu se obține atât de ușor. Pe parcurs apar și mici obstacole ce trebuie depășite pentru a-ți atinge obiectivele. „Cred că fiecare elev militar a avut un moment de cumpănă. Pentru mine, acest moment a fost în clasa a IX-a spre început, când am realizat că nu este atât ușor să treci prin toate, așa cum a fost în gimnaziu. Spre exemplu nu am fost un mare sportiv în primii ani de școală, iar în momentul în care am venit aici și am început să alerg la probe și să obțin calificative de la 6 în jos, mi-am spus că nu știu dacă m-aș încadra între elevi din cauză că nu pot ajunge la aceleași performanțe sportive. Cu multă muncă și determinare am reușit să îmi îmbunătățesc calitățile sportive. De asemenea, la materiile pe care nu l-am agreat foarte mult în timpul anilor de gimnaziu, din nou am fost nevoit să dedic mai multă atenție în timpul liceului, iar unele au ajuns chiar să-mi placă. Spre exemplu, nu eram cel mai bun prieten cu fizica în clasa a VIII-a dar a ajuns să îmi placă în timpul liceului”, a spus Andrei, zâmbind.

Dând exemplul personal, Andrei este convins că orice elev care alege să urmeze colegiul militar, poate obține aceleași performanțe: „tot ce trebuie să facă este să privească cu speranță către viitor și să-și dea seama că oricât de întâmplător ar fi destinul, tot noi ni-l alegem prin muncă și ambiție”, a spus Andrei.

Ultimele săptămâni petrecute în colegiul militar din Alba Iulia au fost încărcate de emoție pentru Andrei. „Simt acea ambiguitate interioară, un complex de sentimente de fericire și în același timp de tristețe pentru că toate raporturile companiei și adunările la care am participat erau activități obișnuite în ultimii patru ani, pe care le-am făcut de mai multe ori într-o zi, dar conștientizarea faptului că au fost printre ultimele petrecute aici în liceu m-au făcut să realizez cât de dor o să-mi fie de aceste momente și, ca în fiecare trecere într-o diferită etapă a vieții, simt și puțină tristețe pentru faptul că trebuie să mă despart de profesori și prieteni, dar privesc cu încredere și speranță spre un viitor bun”.

Dacă pentru Andrei situația școlară în România s-a încheiat deja, având în vedere procesul de selecție în academiile militare din străinătate, pentru colegii săi de an, emoțiile examenelor cresc în această perioadă. Aflându-se pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru plecarea în SUA, Andrei are un mesaj pentru cei care i-au fost colegi și prieteni timp de patru ani: „deși nu au nevoie pentru că știu că sunt mai mult decât pregătiți, le urez mult succes, ei știu că sunt cu sufletul alături de ei, le voi ține pumnii, și sunt sigur că se vor descurca de minune și fiecare va ajunge acolo unde își dorește. Indiferent câți kilometri vor fi între noi, câte mări sau oceane ne despart, sunt sigur că legăturile dintre noi se vor păstra”, a transmis cu emoție Andrei.

La vârsta de 14 ani, când pășit pentru prima dată pe porțile colegiului militar din Alba Iulia, Andrei avea în fața lui o mare provocare: absolvirea acestei instituții de învățământ liceal militar. A încheiat remarcabil această etapă, reușind să fie admis la Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs și spune că adevărata provocare abia acum începe. „Încă de când am fost admis în colegiul militar mi-am spus că poate va fi puțin greu liceul, dar nu a fost nici măcar începutul. Abia acum începe adevărata provocare și trebuie să dau tot ce am mai bun în fiecare zi de acum înainte, pentru a mă putea pregăti cât se poate de bine și pentru a putea spera că într-o zi o să îmi fac mândri părinții, cadrele militare și profesorii care m-au pregătit și țara”, a încheiat Andrei.

