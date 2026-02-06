Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină

ANSVSA a anunțat retragerea de la vânzare din magazine a unor loturi de lapte praf pentru sugari. Există riscul ca acestea să fie contaminate cu o toxină periculoasă pentru sănătate.

Potrivit ANSVSA, cereulida este o toxină ce poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiții de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricație (GMP).

Produsele vizate de rechemare

Aptamil AR

Gramaj: 300 g

Date de expirare: 23.07.2026 | 22.08.2026 | 12.09.2026 | 25.03.2027

Aptamil NUTRI-BIOTIK 1

Gramaj: 800 g / Date de expirare: 14.07.2026 | 06.08.2026 | 05.09.2026 | 17.10.2026 | 13.11.2026 | 27.11.2026

Gramaj: 1200 g / Dată expirare: 15.08.2026

Aptamil NUTRI-BIOTIK 2

Gramaj: 800 g / Date de expirare: 09.07.2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 09.09.2026 | 18.09.2026 | 11.10.2026 | 27.10.2026 | 30.11.2026 | 10.12.2026 | 20.12.2026

Gramaj: 1200 g / Date de expirare: 30.07.2026 | 20.08.2026 | 05.11.2026 | 23.12.2026 | 09.01.2027

Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1

Gramaj: 800 g

Dată expirare: 13.05.2027

Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2

Gramaj: 800 g

Date de expirare: 12.05.2027 | 16.07.2027

Milupa Milumil 1

Gramaj: 600 g

Date de expirare: 08.08.2026 | 09.10.2026 | 30.12.2026 | 14.01.2027

Recomandări pentru părinți și îngrijitori:

verificați cu atenție denumirea produsului, gramajul și data de expirare;

nu utilizați produsele din loturile menționate;

returnați produsele la punctul de vânzare de unde au fost achiziționate;

În cazul apariției unor simptome neobișnuite la copil, adresați-vă de urgență medicului.

