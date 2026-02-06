Eveniment
Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină
ANSVSA a anunțat retragerea de la vânzare din magazine a unor loturi de lapte praf pentru sugari. Există riscul ca acestea să fie contaminate cu o toxină periculoasă pentru sănătate.
Potrivit ANSVSA, cereulida este o toxină ce poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiții de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricație (GMP).
Produsele vizate de rechemare
Aptamil AR
- Gramaj: 300 g
- Date de expirare: 23.07.2026 | 22.08.2026 | 12.09.2026 | 25.03.2027
Aptamil NUTRI-BIOTIK 1
- Gramaj: 800 g / Date de expirare: 14.07.2026 | 06.08.2026 | 05.09.2026 | 17.10.2026 | 13.11.2026 | 27.11.2026
- Gramaj: 1200 g / Dată expirare: 15.08.2026
Aptamil NUTRI-BIOTIK 2
- Gramaj: 800 g / Date de expirare: 09.07.2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 09.09.2026 | 18.09.2026 | 11.10.2026 | 27.10.2026 | 30.11.2026 | 10.12.2026 | 20.12.2026
- Gramaj: 1200 g / Date de expirare: 30.07.2026 | 20.08.2026 | 05.11.2026 | 23.12.2026 | 09.01.2027
Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1
- Gramaj: 800 g
- Dată expirare: 13.05.2027
Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2
- Gramaj: 800 g
- Date de expirare: 12.05.2027 | 16.07.2027
Milupa Milumil 1
- Gramaj: 600 g
- Date de expirare: 08.08.2026 | 09.10.2026 | 30.12.2026 | 14.01.2027
Recomandări pentru părinți și îngrijitori:
verificați cu atenție denumirea produsului, gramajul și data de expirare;
- nu utilizați produsele din loturile menționate;
- returnați produsele la punctul de vânzare de unde au fost achiziționate;
- În cazul apariției unor simptome neobișnuite la copil, adresați-vă de urgență medicului.
