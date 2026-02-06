Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venitul aferent anului trecut. Care este condiția

Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit aferent anului trecut dacă își achită integral obligațiile fiscale până pe 15 aprilie, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finanțelor.

Pentru acordarea facilității, contribuabili trebuie să depună declarația unică și să achite integral impozitul pe venit, precum și contribuțiile sociale datorate.

Bonificaţia se aplică exclusiv impozitului stabilit prin declarația unică, potrivit Rador.

Şi companiile pot primi o reducere de 3% din suma de plată către stat, dacă declară la timp și achită integral taxele datorate.

Măsura apare în lista măsurilor de relansare economică.

Din martie, Declarația Unică va fi precompletată în SPV.

Statul recompensează astfel pentru prima dată disciplina fiscală, prin lichiditate disponibilă imediat contribuabililor loiali, precizează inițiatorul.

