LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Intră la vot finanțarea pentru baza de autobuze și centura de Sud-Vest

O ședință extraordinară al Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia are loc vineri, 6 februarie, de la ora 12.00, în regim de videoconferință. Pe ordinea de zi a ședinței se află trei proiecte de hotărâri.

Este vorba despre aplicarea pentru finanțarea din fonduri europene a construcției unei autobaze pentru transportul public, dar și pentru centura de sud-vest a orașului.

De asemenea, la vot va intra și constituirea Asociației ”Grupul de acțiune Locală pentru Tinerii din Alba Iulia”.

Proiectul pentru autobază este subiectul unei ample dezbateri în Alba Iulia. Iar asta din simplul fapt că administrația locală vrea să o construiască pe ruinele celui mai mare cartier roman scos la suprafață de arheologi.

În timp ce comunitatea arheologică din Alba Iulia insistă pentru amenajarea unui parc arheologic în aer liber, primăria insistă pentru construirea autobazei de autobuze.

Legat de centura de sud-vest, proiectul este unul în valoare de peste 32,4 milioane de euro și va avea o lungime de aproape 2,6 kilometri și va include două pasaje, respectiv peste strada Brândușei și strada Orlea.

