Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup

Volei Alba Blaj a învins miercuri, pe teren propriu, în fața unei săli arhipline, formația Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup.

Calificarea în sferturi a fost, de altfel, obiectivul meciului. Scorul pe seturi a fost 25-17, 18-25, 25-20, 25-19.

Echipa noastră termină grupa pe locul 3, după ce a pierdut anterior cu Savino Del Bene Scandicci (3-0 şi 3-0), VakifBank Istanbul (3-1 şi 3-0) şi Volero Le Cannet (3-1).

Volei Alba Blaj este de opt ori campioană a României și a jucat pentru a şaptea oară în faza grupelor Ligii Campionilor.

