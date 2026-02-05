Connect with us

Eveniment

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid

Publicat

acum 31 de secunde

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, în încercarea de a câștiga alegerile prezidențiale din 2025.

Informația a fost publicată în exclusivitate de Antena3, care a prezentat și documente în acest sens.

Banii au fost plătiți degeaba unei firme de lobby, pentru că întâlnirile nu au avut loc. AUR cere acum despăgubiri de milioane de dolari de la firma respectivă.

Potrivit Antena 3 CNN, este vorba despre firma de lobby BGD Legal & Consulting LLC, cu care AUR a încheiat un acord de angajament la 10 aprilie 2025.

AUR susține că, înainte de semnarea acordului și de trimiterea unei sume de 100.000 de dolari, i-a fost garantat că poate ajunge la președinte, vicepreședinte și secretarul de stat.

Firma nu s-a ținut de cuvând și nu a putut organiza nici o întâlnire. Totuși, delegația AUR călătorise deja în SUA, suportând cheltuieli semnificative.

Antena 3 mai precizează că partidul lui George Simion cere despăgubiri de 4,5 milioane de dolari pentru „pierderile suferite din cauza încălcării contractului și posibil pierderi viitoare de contracte”.

Ultimele articole pe alba24
